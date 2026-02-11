Seguidores se le van encima a Araya Vlogs por el tatuaje que se hizo

Christopher Araya, de Araya Vlogs, recibió muchas críticas. (Captura/Captura)

Araya Vlogs volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por uno de sus videos, sino por el tatuaje que decidió hacerse y mostrar en redes sociales. Lo que parecía un recuerdo de viaje terminó generando una ola de comentarios en su contra, pues varios seguidores cuestionaron su decisión sin filtro.

LEA MÁS: ¿Es mucho o poco? A Araya Vlogs le llovieron mensajes por quejarse de lo que pagó por una noche en famoso destino

Por medio de su cuenta de TikTok, el creador de contenido enseñó que se tatuó el mapa de República Dominicana en el pecho, país que visitó recientemente y del que aseguró haber quedado encantado.

Araya Vlogs mostró en TikTok el tatuaje del mapa de República Dominicana que se hizo en el pecho. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

El creador de contenido aseguró que quedó encantado con su visita a Punta Cana. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

En el clip se observa cómo Araya le pregunta a una persona dónde queda Punta Cana y otros puntos del país, mientras presume el diseño.

“Andamos el mapa en el pecho, la palmera, ahora estoy bien ubicado, ya sé perfectamente para dónde ir”, comentó entre risas.

Araya Vlogs se tatúa República Dominicana y le llueven críticas en redes

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios le reclamaron por no llevar un tatuaje alusivo a Costa Rica.

“¿Por qué no el de Costa Rica?”, “Vende patria, ya cae mal”, “No veo el tatuaje de Costa Rica y haciéndose otros países deja mucho que desear”, “Mae, Araya, por amor a Dios, Costa Rica es prioridad”, fueron parte de los mensajes.

Aunque recibió varias críticas, hasta el momento no se sabe si el tatuaje es temporal o permanente. Este medio intentó comunicarse con el creador de contenido, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.