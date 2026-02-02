Elecciones 2026: Araya Vlogs se bajó del avión y se fue a votar

Araya Vlogs apenas llegó a Costa Rica y se fue a votar a San Carlos. (redes/Instagram)

Ni el cansancio ni el largo viaje frenaron al youtuber costarricense Araya Vlogs de ejercer su derecho al voto, pues prácticamente se bajó del avión y se fue derechito a cumplir con la patria este domingo de elecciones.

Christopher Araya Jiménez, nombre real del creador de contenido, venía llegando de República Dominicana, donde andaba grabando videos, y apenas tocó suelo tico dejó claro cuál era su prioridad: ir a votar a su querido San Carlos.

Desde el aeropuerto, Araya subió una foto a su Instagram y escribió bien emocionado:

“Ready (listo) para ejercer este privilegio tan hermoso que tenemos”.

Horas después, el influencer contó en sus historias que ya había ejercido el voto en la escuela donde estudió, en Muelle de San Carlos, un lugar que tiene un significado especial para él.

Incluso, aprovechó para recordar que ese centro educativo es uno de los que pronto recibirá donaciones de útiles escolares, como parte de sus proyectos solidarios.

“Por cierto, esta es una de las escuelas donde vamos a donar paquetes para los estudiantes dentro de poco”, fue lo que dijo.

“¡Qué privilegio, por Dios!”

Pero lo que más conmovió a sus seguidores fue la reflexión que compartió tras votar. Araya destacó lo especial que es el proceso electoral en Costa Rica:

“Qué hermoso que no hay policía, no hay ejército, no hay nadie vigilando las votaciones. Es el mismo pueblo el que cuida los votos. No hay nadie apuntándolo a uno para votar… ¡Qué privilegio, por Dios!”.

Las palabras del youtuber fueron aplaudidas por muchos, que vieron en su gesto un ejemplo de compromiso y amor por el país, demostrando que, aunque ande viajando por el mundo, Costa Rica siempre va primero.