Youtube le hizo a Araya Vlogs lo que todo generador de contenido teme que le pase

Christopher Araya, de Araya Vlogs contó la situación que tuvo con uno de sus videos. (Captura/Captura)

Araya Vlogs no ocultó su molestia y aseguró que tiene “cólera” por lo que ocurrió con uno de sus videos. El creador de contenido explicó que la situación lo tomó por sorpresa y no se quedó callado, pues considera que fue algo injusto que afecta directamente su trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada publicación.

“No puede ser a lo que estamos llegando, por cuatro segundos de canción me desmonetizaron 30 minutos de video y tras de eso la estoy promocionando”, comenzó diciendo en Instagram sobre uno de sus clips.

El sancarleño expresó que lo que le está ocurriendo le da cólera y que las reglas de YouTube cada vez se ponen más complicadas. Según explicó, el problema se dio por el uso de apenas unos segundos de música dentro de un material mucho más extenso.

Araya Vlogs contó que le quitaron la monetización de uno de sus videos. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

“Es como que alguien haga un documental largo y use cuatro segundos de algo que yo grabé y que yo me lleve todo el crédito, todo. No es como que a uno le vayan a dar centavos de la monetización, es que me quitaron toda la monetización, ese es el algoritmo automático de la plataforma”, concluyó.

El influencer dejó claro que la sanción no fue parcial, sino que perdió por completo los ingresos de ese contenido, algo que según dijo le genera frustración porque se trata de un trabajo en el que invierte tiempo, producción y recursos.