Araya Vlogs hizo algo en República Dominicana que en Costa Rica le habría salido carísimo

El popular youtuber Christopher Araya se valió de su reciente viaje a República Dominicana para hacer algo en ese país que, en Costa Rica, le habría salido carísimo.

Eso sí, el creador del canal Araya Vlogs advirtió a la gente –y principalmente a los ticos– no imitar su comportamiento, pues, además de caro, podría ser bastante riesgoso.

Christopher Araya es uno de los youtubers más populares de Costa Rica. Fotografía: Instagram Christopher Araya. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Araya Vlogs celebró el cumpleaños de una de las personas más importantes de su vida

Recorrido en moto sin casco

Araya hizo un viaje en motocicleta por el país caribeño como acompañante, pero el recorrido lo realizó sin casco, ya que allá el uso de ese dispositivo no es obligatorio.

“Aquí el casco es opcional. No imitar”, afirmó el sancarleño en una fotografía que compartió en sus historias de Instagram, en la que aparece subido en la moto con una sonrisa de oreja a oreja.

Christopher Araya advirtió a la gente no hacer lo que él hizo en República Dominicana. Fotografía: Instagram Christopher Araya. (Instagram/Instagram)

La multa que se habría ganado en Costa Rica

Si Araya hubiera hecho eso en Costa Rica y lo hubiera sorprendido la Policía de Tránsito, le habrían impuesto una multa de 123 mil colones, ya que en nuestro país el uso del casco es obligatorio para motociclistas y acompañantes.

LEA MÁS: Araya Vlogs revela cómo fue que se quedó sin dinero en Rusia y Manfred Ugalde lo tuvo que salvar

Según la Ley de Tránsito de Costa Rica, esa multa también aplica para los motociclistas que usan el casco de forma inadecuada o que lo llevan pero no lo portan correctamente.

Así se vive en República Dominicana

Luego, Araya compartió un video saludando a los dominicanos y mostró que, efectivamente, en ese país muchos motociclistas circulan sin casco, una práctica común que llamó la atención de sus seguidores.

En República Dominicana es permitido algo que es ilegal en Costa Rica

LEA MÁS: ¿No utiliza casco en moto? Puede exponerse a una alta sanción