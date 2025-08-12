Nacional

¿No utiliza casco en moto? Puede exponerse a una alta sanción

MOPT hizo un llamado a los motociclistas

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
Los motociclistas y sus acompañantes deben utilizar el casco de forma correcta para no exponerse a una alta multa.
Si usted no utiliza casco mientras circula en moto en la carretera, puede exponerse a una multa de cientos de miles colones, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Entre enero y julio, las autoridades sancionaron a 3.013 personas con ¢123.000 por no utilizar el casco o llevarlo mal puesto mientras transitan en vía pública.

Alrededor de 1.977 motociclistas fueron multados, mientras que se realizaron 1.036 sanciones por permitir que el acompañante no llevara casco o lo utilizara mal.

El MOPT señaló que, como promedio, se sancionan a 14 personas por día.

Las autoridades recomendaron a los motociclistas utilizar este artículo, porque puede reducir el riesgo de lesiones graves en la cabeza tras un accidente de tránsito.

De acuerdo con estudios a nivel internacional, la disminución de lesiones graves va entre el 63% y el 88%, si se utiliza este dispositivo.

Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, indicó que si una persona en moto lleva el casco mal puesto, el artículo terminará a muchos metros de distancia de ella en caso de un percance.

Este año han muerto 186 motociclistas a causa de un accidente en carretera.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

