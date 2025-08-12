Diputada Ada Acuña comparó a diputados del Frente Amplio con la caricatura de Don Gato y su pandilla

La diputada Ada Acuña comparó a los diputados de la fracción del Frente Amplio con la caricatura de Don Gato y su pandilla.

Lo hizo cuando se discutía en el plenario legislativo el proyecto de jornadas 4x3, que el gobierno apoya y al que el Frente Amplio se opone.

Ada Acuña comparó a diputados del Frente Amplio con Don Gato y su pandilla. (Tomada de Internet)

El diputado Ariel Robles se tomó el comentario con gracia, y hasta hizo como un gato en plena sesión del plenario legislativo, por lo que Rodrigo Arias, presidente del Congreso, lo regañó y le dijo que se comportara.

La Teja le consultó a la legisladora Acuña por qué hizo la comparación y esto fue lo que nos dijo:

“Bueno, la referencia de ayer (lunes) era en el contexto de estar nosotros como fracción oficialista defendiendo nuestra posición con respecto al proyecto jornadas 4x3. Precisamente, en el momento en que estamos hablando, tanto la diputada Pilar Cisneros como mi persona, empiezan a pedir la palabra por el orden y a insultar.

Ariel Robles hizo como gato en el plenario y salió regañado

“Lo que dije fue: ‘Yo no le voy a hacer caso a la pandilla de Don Gato’. La Pandilla de don Gato es una serie, una caricatura muy conocida, que de alguna manera, se reconoce por estar engañando a la gente. A eso me refería yo”, explicó la legisladora.

Ariel Robles, por su parte, dijo que mientras no lo compararan con Benito (también personaje de la serie), para él todo estaba bien.

La caricatura de los años 60’s cuenta el día a día de un grupo de gatos que integran una pandilla, que son muy vagos y viven en los callejones de Manhattan. Ellos buscan ganarse la vida de la forma más fácil: sin trabajar.