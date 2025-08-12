Luis Guillermo Solís asegura que lo que dijo Donald Trump de Costa Rica le hace un grave daño al país

El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, afirmó que le duele mucho lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la inseguridad que se vive en San José, la capital de Costa Rica.

El exmandatario señaló que lo que Trump manifestó le hace un grave daño al país y a su imagen internacional.

LEA MÁS: Donald Trump deja muy mal parado a la capital de Costa Rica con una fea crítica que nos hizo

Luis Guillermo Solís dice que lo que Donald Trump dijo de Costa Rica le hace daño al país. (AFP)

“Me entristece la noticia de que el presidente de los Estados Unidos mencione la capital de nuestro país como una de las más inseguras de América Latina.

“Aquí no caben preciosismos (datos negativos exagerados) poniéndose a discutir los índices de criminalidad y violencia para saber si lo dicho por Trump es ‘estrictamente cierto o no’. Trump hizo una declaración política y, por lo tanto, es tan subjetiva y basada en percepciones como cualquier otra. Peor habló de su propia capital, pese a que los números podrían indicar otra cosa si se analizaran con detenimiento”, señaló el exmandatario.

LEA MÁS: Laura Chinchilla reaccionó a comentario de Donald Trump sobre San José que nos dejó muy mal parados

Solís es claro en que la inseguridad que se vive en Costa Rica viene golpeando al país desde hace años, y las nuevas declaraciones de Trump hacen mucho daño.

“Desde hace mucho que los EE. UU. vienen alertando a sus ciudadanos sobre la inseguridad de algunas zonas de nuestro país en la página del Departamento de Estado, y ahora le tocó a San José. Apenas ayer hubo dos fallecidos más, aparentemente, víctimas de sicarios”, indicó Solís.

LEA MÁS: Colegio de veterinarios pegó el brinco luego de ataque de perro a niño en Multiplaza

Donald Trump aseguró que vivir es San José, Costa Rica, es muy peligroso. (AFP)

“Con sucesos así, que se han vuelto usuales en nuestras ciudades, es difícil que no se nos señale como lo hizo el mandatario estadounidense. Mala cosa para Costa Rica y su imagen internacional muy venida a menos últimamente, en esta y otras materias”, dijo el expresidente.

El presidente Trump anunció este lunes que el gobierno federal tomó el control de la seguridad de Washington y desplegará a la guardia nacional para combatir la delincuencia porque, según él, la capital está “invadida por pandillas violentas”.

Fue cuando hablaba de eso que la capital de Costa Rica salió rascando, como decimos popularmente.

Trump afirmó que la capital estadounidense es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima. “¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, manifestó.