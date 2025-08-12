¿Va a la playa este fin de semana? Le conviene leer esto

El domingo 17 de agosto se aplicará la reversibilidad para las personas que regresan después de disfrutar un fin de semana largo. (MOPT/MOPT)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplicará la reversibilidad en la ruta 27, este domingo 17 de agosto para las personas que regresan a sus hogares después de disfrutar un largo fin de semana por motivo del Día de la Madre, cuya festividad se celebra el viernes 15 de agosto.

Todos los carriles entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, unos 47 km, tendrán circulación solo hacia la capital, para aquellas personas que regresan desde Guanacaste o Puntarenas.

Esta medida se aplicará entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. Las autoridades informaron que a partir de la 1:00 p.m. del domingo 17 de agosto los conductores no podrán circular en el sentido contrario hacia el Pacífico.

Los vehículos deben transitar a una velocidad máxima de 60 km/h, respetando la directriz de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.

El MOPT dispondrá la presencia de la Policía de Tránsito para la regulación del tráfico vehicular en la ruta 27.

Las autoridades señalaron que los conductores pueden utilizar otras rutas alternativas como el sector de Cambronero, en la ruta 1 o “El Aguacate”, en la ruta nacional 3.

