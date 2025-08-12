(Video) Así fue el momento en que Ariel Robles hizo como un gato en el plenario legislativo y salió regañado

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, hizo como un gato en pleno plenario legislativo y salió regañado por Rodrigo Arias.

El hecho se dio después de que la diputada oficialista Ada Acuña dijera que ella no iba a hablar con la “pandilla de Don Gato”, haciendo referencia a la fracción frenteamplista

Cuando le dieron la palabra a Robles, el “maulló” y Arias, presidente del Congreso, le dijo que no hiciera ese tipo de comentarios y se comportara.