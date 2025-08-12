Política

(Video) Así fue el momento en que Ariel Robles hizo como un gato en el plenario legislativo y salió regañado

El diputado Ariel Robles hizo como un gato luego de que la legisladora Ada Acuña soltara un inusual comentario

Por Rocío Sandí

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, hizo como un gato en pleno plenario legislativo y salió regañado por Rodrigo Arias.

El hecho se dio después de que la diputada oficialista Ada Acuña dijera que ella no iba a hablar con la “pandilla de Don Gato”, haciendo referencia a la fracción frenteamplista

Cuando le dieron la palabra a Robles, el “maulló” y Arias, presidente del Congreso, le dijo que no hiciera ese tipo de comentarios y se comportara.

Ariel Robles hizo como gato en el plenario y salió regañado
