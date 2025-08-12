Política

Muere mamá de diputada liberacionista y ella la despide con una emotiva promesa

Muere mamá de una diputada del Partido Liberación Nacional y la legisladora la despidió con emotivo mensaje

Por Rocío Sandí

La mamá de una diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) falleció y ella la despidió en las redes sociales con un mensaje hermoso y una promesa.

Se trata de la legisladora Sonia Rojas, quien es de origen indígena. La mamá de la legisladora se llamó en vida Ana Méndez Badilla.

Sonia Rojas, diputada indígena PLN.
Murió la mamá de la diputada Sonia Rojas. (Cortesía PLN)

“Madre mía, mi tesoro, mi gran amor, mi motor, gracias, gracias, gracias”, publicó la diputada y luego escribió una promesa.

“Por ti seguiré adelante, estarás en mi corazón en todo momento, estarás conmigo cada día”, agregó.

La legisladora informó este martes que el cuerpo de la mamá será velado en su casa de habitación en Villa Hermosa de Buenos Aires, y que este miércoles llevarán su cuerpo al cementerio de Platanares de Buenos Aires de Puntarenas.

La diputada Sonia Rojas informó de la muerte de su mamá
La diputada Sonia Rojas dice que su mamá fue un tesoro para ella y su familia. (Facebook)

Algunos diputados ya han reaccionado ante la muerte de doña Ana y le han enviado mensajes solidarios a Rojas.

Una de ellas fue Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático, quien envió sus condolencias en nombre de todo su despacho.

Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

