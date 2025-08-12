Cartago llora la muerte de querido y reconocido doctor

Falleció querido doctor del hospital de Cartago. (Tomada de Facebook/Tomada de Fecebook)

La provincia de Cartago y el Club Sport Cartaginés están de luto por la muerte de un querido médico del hospital Maximiliano Peralta.

Se trata de Ricardo Salazar Chacón, un doctor de 47 años, quien murió este lunes en Curridabat, San José.

Salazar era parte del departamento médico del hospital de Cartago y por eso la institución compartió la esquela con un sentido mensaje.

Esta sensible muerte también golpeó de cerca al Club Sport Cartaginés, ya que un hijo del ahora fallecido es jugador de las ligas menores del club, hecho por el que también lamentaron la noticia.

LEA MÁS: OIJ confirma lo peor sobre caso de mujer hallada sin vida dentro de parque infantil en Cartago

La publicación del centro médico se llenó de mensajes de pacientes de Salazar, quienes lo recordaron con un gran profesional y aún mejor persona.

“Se nos fue al cielo el doctor de los pobres y necesitados. Dios le ha regalado la corona de olivo reservada para las almas buenas”, “Paz a sus restos, un médico muy especial con vocación por sus pacientes”, “Excelente, un gran ser humano. Ayudó mucho a mi hija menor de edad cuando fuimos a buscarlo”, “De seguro, él va a tener un lugar muy especial en el cielo”, fueron algunos de los comentarios.

LEA MÁS: ¿Qué va a pasar con el Hospital de Cartago? Respuesta tiene que estar lista pronto

De parte de La Teja enviamos nuestro abrazo solidario a toda la familia de Ricardo, en especial a sus dos hijos.