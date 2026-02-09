¿Es mucho o poco? A Araya Vlogs le llovieron mensajes por quejarse de lo que pagó por una noche en famoso destino

El youtuber costarricense Araya Vlogs publicó este domingo un video en el que relató cómo fue su viaje a Punta Cana y expresó su inconformidad por el precio que pagó por una noche de hospedaje en un hotel del reconocido destino turístico.

Durante el video, Araya explicó que el costo de la habitación fue de $700, lo que equivale aproximadamente a ₡340.000 en Costa Rica. Según detalló, se trataba de una habitación premium, por lo que decidió mostrar el tamaño y las condiciones del espacio a sus seguidores.

“Quiero que vean bien el tamaño de esta habitación porque es una habitación premium. $700 pagué por una noche aquí en Punta Cana”, comentó en el video, donde también manifestó su sorpresa por el precio.

Atención al cliente también fue cuestionada

Además del costo, el creador de contenido señaló que la experiencia no fue del todo positiva. Durante una llamada para solicitar servicio a la habitación, aseguró que la atención recibida no fue la más amable, situación que aumentó su molestia.

El video generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios afirmaron que $700 no era una suma elevada para ese tipo de destino, otros coincidieron con el youtuber en que se trata de un monto considerable por una sola noche.

Ante las críticas, Araya respondió mediante una historia de Instagram. “Siempre que subo un video pasa lo mismo, mucha gente comentando que cómo me voy a quejar por $700, que eso no es nada. Una noche en $700 sí es mucho dinero”, expresó, agregando que conoce el esfuerzo que implica ganarse cada dólar.

Finalmente, el influencer realizó una encuesta entre sus seguidores para saber si consideraban que el precio era alto o bajo. La mayoría respaldó su postura y calificó el monto como excesivo.

