Araya Vlogs conoció millonaria mansión de Nicolás Maduro y lo que encontró es de no creer

El youtuber Christopher Araya conoció una mansión millonaria en República Dominicana, atribuida al presidente venezolano Nicolás Maduro, y quedó impactado con lo que encontró en su interior.

Araya contó que la propiedad se ubica en una de las zonas más exclusivas de Punta Cana, y que en su momento fue valorada en 18 millones de dólares; sin embargo, hoy está abandonada y en completo deterioro.

Así era la mansión que Nicolás Maduro tenía en Punta Cana. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Una villa frente al mar en Cap Cana

La residencia, conocida como Villa La Caracola, se localiza en un exclusivo enclave frente al mar en Cap Cana, en el distrito municipal de Verón. La propiedad posee más de 3.000 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de alrededor de 6.000 metros cuadrados.

Araya explicó en su video que recorrió todos los rincones de la casa, la cual tenía nueve habitaciones y espacios tan grandes que cada recámara parecía casi una casa independiente.

Araya Vlogs recorrió cada rincón de la casa. (Captura/Captura)

Lujo convertido en ruina

En su grabación para Araya Vlogs, el creador detalló los restos de lo que alguna vez fue una residencia de lujo, con cosas como refrigeradores grandes, sillones, camas, lámparas y otros objetos que quedaron inservibles debido al saqueo y al abandono.

“Entré a la mansión multimillonaria que le incautaron al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aquí en República Dominicana. Una mansión de millones de dólares totalmente destrozada por todo lo que anduvieron buscando por aquí”, comentó Araya en el video.

La villa incautada forma parte de bienes decomisados por EE. UU.

La propiedad fue incautada por Estados Unidos como parte de un paquete de bienes vinculados al entorno de Maduro que supera los 700 millones de dólares y que incluye otras mansiones y bienes de lujo.

Aunque en su interior no queda mucho en buen estado, la ubicación frente al mar y su diseño la colocaban entre las mansiones más exclusivas de la zona antes de caer en abandono total.

Araya Vlogs mostró que la casa está en ruinas y toda saqueada. (Captura/Captura)

Araya mostró el impresionante estado del lugar

En el recorrido también se pueden ver elementos como piscina infinita, jacuzzi y espacios amplios que hoy están completamente deteriorados.

El material fue compartido en su canal de YouTube, en el que miles de usuarios han visto la extraordinaria transformación de lo que fue una mansión de lujo a un lugar casi desolado.

