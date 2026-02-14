Farándula

Araya Vlogs conoció millonaria mansión de Nicolás Maduro y lo que encontró es de no creer

“Caminar por aquí es como caminar por un hotel”, dijo Christopher Araya al resumir su experiencia

Por Manuel Herrera

El youtuber Christopher Araya conoció una mansión millonaria en República Dominicana, atribuida al presidente venezolano Nicolás Maduro, y quedó impactado con lo que encontró en su interior.

Araya contó que la propiedad se ubica en una de las zonas más exclusivas de Punta Cana, y que en su momento fue valorada en 18 millones de dólares; sin embargo, hoy está abandonada y en completo deterioro.

Christopher Araya, Araya Vlogs.
Así era la mansión que Nicolás Maduro tenía en Punta Cana. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Una villa frente al mar en Cap Cana

La residencia, conocida como Villa La Caracola, se localiza en un exclusivo enclave frente al mar en Cap Cana, en el distrito municipal de Verón. La propiedad posee más de 3.000 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de alrededor de 6.000 metros cuadrados.

Araya explicó en su video que recorrió todos los rincones de la casa, la cual tenía nueve habitaciones y espacios tan grandes que cada recámara parecía casi una casa independiente.

Christopher Araya, Araya Vlogs.
Araya Vlogs recorrió cada rincón de la casa. (Captura/Captura)

Lujo convertido en ruina

En su grabación para Araya Vlogs, el creador detalló los restos de lo que alguna vez fue una residencia de lujo, con cosas como refrigeradores grandes, sillones, camas, lámparas y otros objetos que quedaron inservibles debido al saqueo y al abandono.

“Entré a la mansión multimillonaria que le incautaron al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aquí en República Dominicana. Una mansión de millones de dólares totalmente destrozada por todo lo que anduvieron buscando por aquí”, comentó Araya en el video.

La villa incautada forma parte de bienes decomisados por EE. UU.

La propiedad fue incautada por Estados Unidos como parte de un paquete de bienes vinculados al entorno de Maduro que supera los 700 millones de dólares y que incluye otras mansiones y bienes de lujo.

Aunque en su interior no queda mucho en buen estado, la ubicación frente al mar y su diseño la colocaban entre las mansiones más exclusivas de la zona antes de caer en abandono total.

Christopher Araya, Araya Vlogs.
Araya Vlogs mostró que la casa está en ruinas y toda saqueada. (Captura/Captura)

Araya mostró el impresionante estado del lugar

En el recorrido también se pueden ver elementos como piscina infinita, jacuzzi y espacios amplios que hoy están completamente deteriorados.

El material fue compartido en su canal de YouTube, en el que miles de usuarios han visto la extraordinaria transformación de lo que fue una mansión de lujo a un lugar casi desolado.

Christopher Araya, Araya Vlogs.
Araya Vlogs destacó que la mansión tiene varias cocinas. (Captura/Captura)
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

