Araya Vlogs estuvo a punto de ser agredido mientras grababa un video

El creador de contenido Araya Vlogs volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir el tenso momento que vivió mientras grababa un video durante un viaje a Sudán del Sur, considerado uno de los países más pobres del mundo.

En el clip, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, el sancarleño aparece visiblemente nervioso mientras cuenta lo que estaba pasando en ese momento.

“Me quieren golpear”, se escucha decir de primera entrada al creador de contenido.

El influencer explicó que lo que buscaba era mostrarle a su comunidad el mercado más grande de Sudán del Sur, conocido como el mercado Coñocoño.

“Pero solo a unos segundos de empezar a grabar este clip, en el que no estaba grabando a nadie, solo grababa en general el mercado, la gente. De pronto alguien se enojó y me agarró el teléfono, que si no lo agarro con fuerza me lo quita y yo no sé qué hubiera pasado y después me quería golpear”, comentó en el clip.

Mientras narraba lo ocurrido, contó que la situación se volvió tan tensa que incluso otra persona tuvo que intervenir para separarlos.

“Como cuando se arma un pleito callejero, tuvieron que separarnos como si fuera un pleito callejero, mientras esa persona me gritaba: ‘esto no es América, esto no es América”, refiriéndose a que yo era de los Estados Unidos, porque no sabía que soy latino”, detalló.

Tuvo que irse

Christopher Araya relató que el ambiente se puso tan complicado que decidió abandonar el lugar para evitar que el problema pasara a más.

“Cuando me iba yendo un niño me pateó. No estoy generalizando que la gente sea así, porque para mi sorpresa nos recibieron bien y es que me dijeron que las cámaras aquí las odian aunque varias personas nos mostraron lo que hacían, pero toca irse de aquí”, dijo asustado por la situación.

El video generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y le pidieron que se cuidara durante sus viajes.