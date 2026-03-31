Joven que compró camiseta de Araya Vlogs en 400 mil colones nos cuenta por qué la quería tanto

Araya Vlogs había donado una camiseta suya para que la fundación Bandera Blanca y la firmó para ayudarlos tras un video suyo. (Cortesía /Cortesía)

El joven pintor costarricense Roberto Cantillo se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que se confirmara que fue él quien ganó la subasta de la camiseta firmada del creador de contenido Araya Vlogs, una iniciativa que buscaba recaudar fondos para la fundación Bandera Blanca.

Aunque muchos se enfocaron en el monto que pagó, 800 dólares; es decir, casi 400 mil colones, por una camisa usada y qye no es original, pero resulta que detrás de la historia hay mucho más que una simple compra. Hay admiración, conciencia social y una experiencia que, según él mismo pintor cuenta, lo marcó desde que vio el video.

Cantillo, de 23 años y con una carrera artística que ya ha trascendido fronteras, nos contó qué significa realmente esa camiseta para él.

- ¿Cómo nace la idea de meterse en la subasta por la camiseta?

Todo empezó porque estaba viendo el video de Araya Vlogs en Hatillo. Yo llevo muchos años siguiéndolo, desde antes de que fuera tan reconocido. En mi casa siempre vemos sus videos, es algo muy normal para nosotros. Yo he visto todo su crecimiento y me siento orgulloso de lo que ha logrado.

El joven pintor Roberto Cantillo fue quien compró la camiseta de Araya Vlogs en 800 dólares. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Siempre tuvo claro que iba a ofertar?

No, realmente. Al inicio solo estaba viendo el video, pero cuando entendí que la subasta era para ayudar a Bandera Blanca, ahí fue cuando me hizo clic. Me conmovió mucho ver a personas dedicando su vida a ayudar a otros. Sentí que era una oportunidad de aportar también.

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Roberto Cantillo empezó a pintar desde muy niño y ahora sus obras andan por el mundo. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Cómo fue el momento de poner la oferta, desde el principio fue ese monto tan alto?

Fue curioso, porque la dinámica era en comentarios. Yo me metí a ver y habían muchas ofertas de diferentes montos. Entonces calculé una cifra que para mí tenía sentido: algo que estuviera dispuesto a pagar, porque quería la camisa, pero también porque quería ayudar.

No pensé en ganármela. De hecho, después vi comentarios con montos más altos y pensé que ya no tenía oportunidad. Pero días después me escribieron de la fundación para decirme que yo había sido el ganador. Me puse demasiado feliz, fue una sorpresa total.

Araya Vlogs donó una camiseta suya para que la subastaran

- ¿Cómo fue la experiencia de ir a recogerla?

Yo iba con la idea de ir, recoger la camiseta y listo. Pero fue todo lo contrario. Me recibieron superbién, me dieron un tour por toda la fundación, me explicaron cómo trabajan, todo lo que hacen, y fue una experiencia muy bonita.

Ver en persona todo lo que implica mantener un lugar así. Uno entiende que se necesitan muchos recursos: personal, comida, instalaciones… es un proyecto grande. Ahí fue donde realmente dimensioné la importancia de aportar.

Roberto Cantillo pinta desde niño y su arte anda por el mundo

- Vimos que hasta pudo conocer a ‘Crack Sparrow’...

Yo pregunté por él porque me hizo demasiada gracia en el video. Y casualmente me dijeron que tal vez andaba por ahí… salimos y estaba como a 100 metros. Lo llamaron y pude conocerlo. Fue demasiado vacilón, un momentazo.

- ¿Siente que valió la pena lo que pagó?

Sí, completamente. Yo sé que para mucha gente puede sonar exagerado, pero no es una compra cualquiera. No es solo la camisa, es todo lo que representa: la historia, la causa, el impacto. Para mí tiene mucho valor.

El joven pintor Roberto Cantillo contó que siempre sigue los videos de Araya Vlogs y que por eso quería su camisa. (Cortesía /Cortesía)

- Hubo críticas por el alto precio que pagó por una camiseta usada, ¿qué piensa de eso?

Estoy consciente de eso, pero la vida me ha puesto como en una posición y me ha dado unas oportunidades buenas que me permiten, digamos, como hacer eso. Yo nunca compré una camisa a ese precio, o sea, en realidad en ropa no gasto plata, no boto la plata, tengo un orden muy estricto en eso, y jamás compraría una camisa así. Soy bastante ordenado con eso. Esto fue algo diferente, con un propósito.

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- ¿Qué va a hacer con la camiseta?

Ya le estoy haciendo el marco. La voy a poner en mi cuarto, porque para mí es un recuerdo muy especial. Además está firmada, que es lo que le da aún más valor.

Araya Vlogs hizo un video en algunos barrios del Sur de San José y Roberto Cantillo quería conocer a este personaje que entrevistó. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Cómo reaccionó su familia?

Algunos se dieron cuenta por redes. En mi casa todos son fans de Araya, entonces sé que también les hace ilusión, pero tampoco es algo que yo ande contando todo el tiempo.

- ¿Le aumentaron los seguidores en sus redes desde por esto?

Sí, bastante, pero tampoco era la intención de esto. Fue muy loco porque me desperté con un montón de notificaciones y no entendía qué pasaba. Después vi que Araya me había mencionado y hasta me empezó a seguir.

“De pequeño también pasé necesidades. Eso lo hace a uno más consciente”. — Roberto Cantillo, pintor

- Hablando de su carrera, ¿cómo empezó en el arte?

Desde muy pequeño. Empecé literalmente rayando las paredes de la casa. Mis papás me compraron lápices y hojas y ahí seguí. Siempre me gustó. Mientras otros niños querían jugar bola, yo quería dibujar.

Recuerdo que una vez necesitaba plata para comprar un neumático de bicicleta, entonces hice dibujos y los vendí afuera de mi casa. Logré reunir el dinero y eso me marcó mucho, porque entendí que podía lograr cosas con lo que hacía.

Roberto Cantillo empezó pintando las paredes de su casa hasta que sus papás le compraron hojas blancas y lápices de color para hacer su arte. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Hoy vive solo del arte?

Sí, la mayoría de mis clientes están fuera del país, especialmente en Estados Unidos. Con el tiempo los proyectos han crecido y eso me ha permitido tener estabilidad.

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- ¿Ya habló con Araya?

Sí, me escribió por privado para agradecerme. También reaccionó a lo del video con ‘Crack Sparrow’. Fue muy tuanis.