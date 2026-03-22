Araya Vlogs se metió a uno de los barrios más peligrosos de San José y lo que encontró lo dejó en impactado

Araya Vlogs visitó varios barrios del sur de San José. (Captura/Captura)

El creador de contenido Araya Vlogs se metió a varios de los barrios más peligrosos de San José para grabar contenido, pero lo que encontró terminó siendo muy distinto a lo que esperaba.

Durante su recorrido, el youtuber visitó zonas de los llamados barrios del sur como Sagrada Familia, María Reina, Pochote y Hatillo, donde aseguró que se topó con una realidad que pocas veces se muestra.

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“Esta es una cara que prácticamente no se muestra de Costa Rica y vamos a conocer. Estamos en el barrio Sagrada Familia y detrás mío podemos ver una de las principales causas de violencia. Cada zona en el barrio está controlada por una banda, muy parecido a lo que vivió El Salvador; nunca en mi vida había visto signos de pandillas en Costa Rica”, comentó.

Según explicó, en estos sectores existen distintos grupos que controlan territorios específicos, lo que genera conflictos constantes.

Araya detalló que estas disputas están relacionadas principalmente con la venta de droga.

“Es lo que termina generando tanta violencia y hay un gran problema, y es que la principal droga que se consume es crack, y esto lleva a la gente a lo peor”, dijo.

El creador también contó que, tras conversar con personas en condición de calle y vecinos de la zona, entendió que no cualquiera puede moverse libremente por estos lugares.

El creador mostró una realidad poco visible del país. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Hay una realidad muy importante que no les pude mostrar porque no estaba permitido grabar, pero las zonas donde fuimos fue con permiso de las personas que mandan en esas zonas y vi una realidad que no conocía de mi país, y es que había filas, como si fuera un hospital, como un trámite público.

Eran filas de personas para comprar droga y estaban los puntos ahí en la calle como si estuvieran vendiendo frutas en un mercado”, relató.

Araya Vlogs no podía creer lo que vio. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

Otra de las cosas que más lo impactó fue el dinero que, según le explicaron, se mueve en estos puntos.

“Aquí usted va por la calle y es increíble la cantidad de personas en las aceras, charrales, lotes vacíos. Es increíble el problema que esto trae”, añadió.

El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios se sorprendieron por la situación que mostró el creador de contenido.