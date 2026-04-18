Araya Vlogs debutó en tarima junto a cantante tico: “Ayer inicié mi carrera como cantante”

Araya Vlogs sorprendió al subirse a tarima junto a Kavvo. (redes/Instagram)

Si usted pensaba que Araya Vlogs solo hace videos en redes, le contamos que ahora decidió probar suerte en la música… aunque fue por un rato.

El creador de contenido sorprendió al subirse a la tarima junto al cantante nacional Kavvo, donde no solo lo acompañó, sino que hasta se animó a cantar frente al público.

Fiel a su estilo, Araya no dejó pasar el momento para vacilar y soltó una frase que terminó robándose la atención.

“Ayer inicié mi carrera como cantante desde cero y ahí me quedé”, comentó mientras compartía el momento en redes sociales.

Lo tomaron con humor

El también conocido como Christophe siguió con la broma y aseguró que su “carrera” musical no arrancó nada bien.

“Ya fracasé y ni la primera canción ha salido”, dijo entre risas.

Como era de esperarse, sus seguidores no perdonaron y le soltaron comentarios igual de vacilones.

“Apagaste sueños y abriste bocas”, “Empezó desde abajo y empezó a cavar” y “Mejor siga con videos en YouTube”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

El creador de contenido se animó a cantar frente al público. Captura (la teja /captura)

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Se sintió como estrella

A pesar de las bromas, Araya confesó que en su mente todo se veía distinto.

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Según contó, por un momento se sintió como toda una estrella de la música mientras estaba en el escenario.

Por ahora, todo quedó en una anécdota divertida, pero quién quita que más adelante se anime a tomarse la cantada más en serio.

Este medio intentó contactarlo para conocer más detalles de la experiencia; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.