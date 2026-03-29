Araya Vlogs revela quién compró su camiseta usada y resultó ser otro famoso de las redes

Araya Vlogs hizo un video de los barrios del sur de San José que ha dado mucho de qué hablar. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El youtuber Araya Vlogs volvió a dar de qué hablar, esta vez al revelar quién fue la persona que terminó comprando su ya famosa camiseta usada en la subasta benéfica que tanto revuelo generó.

Luego de que la prenda, que él mismo admitió que no era original, se vendiera en 800 dólares (unos 400 mil colones) a beneficio de la Fundación Bandera Blanca, muchos se quedaron con la duda de quién había pagado semejante monto.

Pues el propio Araya se encargó de despejar la incógnita y lo hizo con mucho agradecimiento.

“¿Recuerdan que subasté la camiseta para la fundación? La persona que la compró es un pinto nacional, élite. Roberto, mi hermano, qué buen trabajo. Gracias por apoyar la fundación y gracias por comprar mi camiseta también, me siento halagado”, comentó en sus redes muy feliz y sorprendido a la vez.

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El pintor Roberto Cantillo se fue a conocer a Cracks Sparrow

El comprador resultó ser el artista nacional Roberto Cantillo, quien no solo adquirió la prenda, sino que también aprovechó la ocasión para involucrarse más con la causa.

De hecho, Cantillo compartió que visitó personalmente la fundación, no solo para recoger la camiseta firmada, sino también para conocer de cerca el impacto del proyecto social y a algunas de las personas que forman parte de las historias que Araya ha mostrado en su canal.

El pintor Roberto Cantillo se fue a conocer a Cracks Sparrow, quien se hizo famoso por uno de los videos de Araya Vlogs. (redes/Instagram)

Habitante de calle famoso

Entre ellos destacó el encuentro con “Cracks Sparrow”, el habitante de calle que se hizo conocido tras aparecer en uno de los episodios del youtuber durante sus recorridos por los barrios del sur de San José, contenido que conmovió a muchos seguidores.

De hecho, el mismo Araya hizo una historia en sus redes para contar que estaba sorprendido de que “Cracks Sparrow” se hiciera viral.

El youtuber Araya Vlogs había donado una camiseta suya y la firmó para ayudar a la fundación Bandera Blanca. (redes/Instagram)

Este gesto terminó de darle un cierre redondo a una historia que empezó con críticas, pero que hoy refleja el poder de las redes sociales cuando se usan para generar impacto positivo.

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Lo que para algunos fue una simple camiseta usada, terminó convirtiéndose en una ayuda real para quienes más lo necesitan y en un puente para que más personas se sumen a la causa.