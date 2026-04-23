Agarran a Kim Kardashian con su nueva pareja y es un deportista muy, pero muy famoso

Así vieron a Kim Kardashian y Lewis Hamilton: imágenes revelan su cercanía (O Globo/GDA)

Las cámaras no perdonan y esta vez dejaron en evidencia a Kim Kardashian y Lewis Hamilton en un momento que confirma lo que muchos ya sospechaban: lo de ellos va en serio.

Y es que la pareja fue captada en una playa de Malibú, en California, donde disfrutaron de una jornada bastante relajada… pero muy reveladora.

Ambos aprovecharon el día para meterse al mar y hasta practicar surf. Mientras Kim se animó a recibir clases e intentar mantenerse sobre la tabla, Hamilton se mantuvo cerca, acompañándola y compartiendo con ella cada momento.

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Las imágenes muestran a la empresaria luciendo un traje de neopreno combinado con bikini negro, mientras el piloto optó por ropa más casual para la ocasión. Pero más allá de la vestimenta, lo que realmente llamó la atención fue la cercanía entre ambos.

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Según la revista ¡Hola!, les vio conversando, riendo, caminando por la orilla y hasta compartiendo gestos cariñosos dentro del agua, dejando claro que no se trataba de una salida cualquiera.

Así vieron a Kim Kardashian y Lewis Hamilton: imágenes revelan su cercanía (infobae/infobae)

Kim Kardashian y Lewis Hamilton, más juntos que nunca: así los captaron Foto: Infobae (infobae/infobae)

Esta no es la primera vez que los ven juntos. Según reportes que han circulado en distintos medios, la pareja ha sido captada en varias ciudades y situaciones en los últimos meses.

De hecho, el medio Infobae ha recopilado algunos de esos encuentros, como cuando fueron vistos de compras en Los Ángeles, en eventos privados y hasta en viajes internacionales donde han coincidido.

Incluso, trascendió que Kim hizo un viaje exprés desde Estados Unidos hasta el Reino Unido solo para pasar unas horas con Hamilton, lo que dejó en evidencia el interés que tienen por mantener la relación a pesar de sus agendas apretadas.

También han sido vistos en lugares como París, Tokio y hasta compartiendo espacios durante el Super Bowl, donde hicieron una de sus primeras apariciones públicas como pareja.

Aunque ninguno de los dos ha dado mayores detalles sobre su relación, las imágenes hablan por sí solas.

Y es que cuando usted ve ese nivel de complicidad, sonrisas y cercanía, queda claro que aquí hay algo más que una simple amistad.