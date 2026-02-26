Murió el influencer Jordan James Parke, quien gastó una fortuna para parecerse a Kim Kardashian

El influencer británico Jordan James Parke fue encontrado muerto en el edificio Lincoln Plaza, en Canary Wharf, Londres.

Según reportes internacionales, el fallecimiento estaría vinculado a un procedimiento estético, aunque las autoridades esperan los resultados de la autopsia para confirmar las causas.

El creador de contenido falleció el pasado 18 de febrero; sin embargo, hasta ahora fue dado a conocer por medios internacionales.

Jordan James Parke quería parecerse a Kim Kardashian. (Jordan James Parke/Instagram)

Investigación en curso

Tras su muerte, se detuvo a un hombre de 43 años y a una mujer de 52 por presunto homicidio involuntario. Ambos fueron liberados bajo fianza mientras avanza la investigación oficial.

Transformación tenía inspiración

Desde los 19 años, Parke inició una serie de cirugías estéticas y llegó a someterse a cerca de 50 procedimientos, incluyendo párpados, lifting de labios, implantes y liposucciones. Su inspiración era la empresaria y figura mediática Kim Kardashian.