Farándula

Alonso Solís reaparece y comparte mensaje alentador en medio de su recuperación

Días atrás se dio a conocer que habría pasado por una intervención quirúrgica

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Días atrás surgió la noticia de que el exfutbolista Alonso Solís habría sido operado debido a una situación de salud que generó preocupación entre sus seguidores y allegados.

En ese momento, poco se conocía sobre el estado de “El Mariachi”, lo que aumentó la incertidumbre.

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La Teja intentó conversar con Solís, pero no fue posible obtener una versión oficial, aunque trascendió que la intervención habría estado relacionada con uno de sus riñones.

Alonso Solís
Alonso Solís generó preocupación entre sus seguidores. (Instagram/Instagram)

Un mensaje que da tranquilidad

En medio de este panorama, el exjugador reapareció en sus redes sociales con publicaciones que reflejan un avance positivo en su proceso de recuperación.

El jueves anterior compartió imágenes nostálgicas, entre ellas una en la playa, en la que escribió “Ya casi”, además de un video del mismo lugar.

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Posteriormente, este viernes publicó un selfie acompañado del mensaje: “Volviendo de a poco. Dios es bueno”, palabras que han sido interpretadas como una señal de mejoría y esperanza.

Por ahora, no se tienen detalles sobre si podrá estar presente el próximo 26 de abril en el estreno de Conexión fútbol. Esperamos que todo vaya bien en su proceso de recuperación.

Esta fue la imagen compartida por "El Mariachi".
Esta fue la imagen compartida por "El Mariachi". (Alonso Solís/Instagram)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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