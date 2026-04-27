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Querida profesora se dejó el premio y el pase a la final en Batalla de Karaoke

La participante arrasó en votos y se metió directo en la gran final del programa

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Por Fabiola Montoya Salas
Danier Vanessa Barrantes fue la ganadora de la noche en Batalla de Karaoke y avanzó directo a la gran final.
Danier Vanessa Barrantes fue la ganadora de la noche en Batalla de Karaoke y avanzó directo a la gran final. (teleti/vDanier Vanessa Barrantes fue la ganadora de la noche en Batalla de Karaoke y avanzó directo a la gran final.)

Danier Vanessa Barrantes fue la ganadora de la noche en Batalla de Karaoke y aseguró su lugar en la final.

La gala estuvo movida, pero al final solo una se dejó todo. Barrantes, profesora de Aserrí, se convirtió en la más votada de la noche gracias a una presentación con mucha energía y conexión con el público, que es lo que realmente pesa en este formato.

Aquí no hay misterio: la gente decide en tiempo real y sin límite de votos, así que el que logra enganchar se va arriba. Y eso fue justo lo que hizo la profe.

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Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce
Danier Vanessa Barrantes avanzó a la final. (Lilly Arce/Lilly ARce)

El premio no es cualquier cosa. Se dejó ₡500 mil colones y el pase directo a la gran final, en la que ya empieza a perfilarse como una de las fuertes.

La competencia entra en su etapa más picante y queda claro que no gana solo el que canta bien, sino el que logra meterse en el corazón del público.

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batalla de karaokeganadorDanier Vanessa Barrantes fue la ganadora de la noche en Batalla de Karaoke y avanzó directo a la gran final.Danier Vanessa Barrantes
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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