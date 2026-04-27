Teleguía Farándula

Naomy Valle sorprendió con importante reconocimiento y las felicitaciones no pararon

La boxeadora costarricense compartió con orgullo y alegría la noticia

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Naomy Valle
Naomy Valle recibió un importante reconocimiento internacional. (INstagram/Instagram)

La boxeadora costarricense Naomy Valle volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por una victoria fuera de los cuadriláteros.

Por medio de sus redes sociales, la boxeadora contó que recibió un reconocimiento que no cualquiera logra: el premio a Atleta de mayor crecimiento por parte del National Boxing Hall of Fame (Salón de la Fama Nacional del Boxeo) de Estados Unidos.

“Hoy recibo con mucho orgullo el premio Atleta de mayor crecimiento…”, escribió en su cuenta de Instagram, dejando claro lo importante que es este paso en su carrera.

Pero eso no fue todo.

Valle también destacó lo que significó compartir escenario con figuras históricas del boxeo como Félix Trinidad, Rafael Márquez, Erik Morales y Timothy Bradley.

“Es algo que me llena de motivación y gratitud”, aseguró.

Para ella, este reconocimiento va más allá de un trofeo.

“Representa cada sacrificio, cada entrenamiento, cada caída y cada vez que decidí seguir creyendo en mí”, agregó, dejando ver el peso que tiene este logro en su historia personal.

captura
La boxeadora compartió la noticia en redes sociales. (Captura /captura)
captura
El premio destaca su crecimiento en el deporte. (Captura /captura)
Naomy Valle
Sus seguidores no tardaron en felicitarla. (Captura /captura)

Además, la boxeadora resaltó el orgullo de representar al país y a las mujeres en este deporte.

“Poder representar a Costa Rica y a las mujeres en el boxeo es un honor enorme. Esto apenas comienza”, afirmó.

LEA MÁS: Naomy Valle impresiona con el resultado final de sus recientes y millonarios implantes de pecho

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron.

Sus seguidores llenaron la publicación de mensajes como “Excelente, Nao”, “Bien merecido” y “Un reconocimiento merecido”, celebrando el momento que vive la tica.

LEA MÁS: Naomy Valle está a días de un cambio que marcará su vida y que la alejará del ring por un tiempo

Y es que, aunque no hubo campana ni combate, Naomy volvió a demostrar que sigue ganando… dentro y fuera del ring.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Naomy Vallefelicitacionesboxeadora
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.