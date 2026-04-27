Naomy Valle sorprendió con importante reconocimiento y las felicitaciones no pararon

Naomy Valle recibió un importante reconocimiento internacional. (INstagram/Instagram)

La boxeadora costarricense Naomy Valle volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por una victoria fuera de los cuadriláteros.

Por medio de sus redes sociales, la boxeadora contó que recibió un reconocimiento que no cualquiera logra: el premio a Atleta de mayor crecimiento por parte del National Boxing Hall of Fame (Salón de la Fama Nacional del Boxeo) de Estados Unidos.

“Hoy recibo con mucho orgullo el premio Atleta de mayor crecimiento…”, escribió en su cuenta de Instagram, dejando claro lo importante que es este paso en su carrera.

Pero eso no fue todo.

Valle también destacó lo que significó compartir escenario con figuras históricas del boxeo como Félix Trinidad, Rafael Márquez, Erik Morales y Timothy Bradley.

“Es algo que me llena de motivación y gratitud”, aseguró.

Para ella, este reconocimiento va más allá de un trofeo.

“Representa cada sacrificio, cada entrenamiento, cada caída y cada vez que decidí seguir creyendo en mí”, agregó, dejando ver el peso que tiene este logro en su historia personal.

La boxeadora compartió la noticia en redes sociales. (Captura /captura)

El premio destaca su crecimiento en el deporte. (Captura /captura)

Sus seguidores no tardaron en felicitarla. (Captura /captura)

Además, la boxeadora resaltó el orgullo de representar al país y a las mujeres en este deporte.

“Poder representar a Costa Rica y a las mujeres en el boxeo es un honor enorme. Esto apenas comienza”, afirmó.

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Como era de esperarse, las reacciones no tardaron.

Sus seguidores llenaron la publicación de mensajes como “Excelente, Nao”, “Bien merecido” y “Un reconocimiento merecido”, celebrando el momento que vive la tica.

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Y es que, aunque no hubo campana ni combate, Naomy volvió a demostrar que sigue ganando… dentro y fuera del ring.