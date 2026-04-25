Naomy Valle impresiona con el resultado final de sus recientes y millonarios implantes de pecho

La boxeadora costarricense Naomy Valle dejó a más de uno con la boca abierta este sábado tras mostrar en redes sociales el resultado de los implantes de pecho que se colocó hace unas semanas.

La deportista publicó varias fotos en vestido de baño que evidencian el cambio físico, el cual ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Naomy Valle luce espectacular. (INstagram/Instagram)

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“Más segura, más libre”

Junto con las imágenes, la excampeona de Mira quién baila compartió un mensaje cargado de empoderamiento, en el que habló sobre su proceso personal.

“Estoy disfrutando la mujer en la que me estoy convirtiendo. Más segura. Más libre. Más yo”, escribió la excampeona de Mira quién baila con las picantes imágenes.

Naomy Valle impresionó con su belleza. (INstagram/Instagram)

Así fue el procedimiento estético

A mediados de abril, Naomy Valle había contado abiertamente que se había sometido a una armonización mamaria, un procedimiento que, según explicó, fue más sencillo de lo que muchos creen.

“Lo hice y solo duró 15 minutos. Este es un procedimiento invasivo en el que se pueden aumentar una o dos copas”, aseguró.

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La boxeadora también dejó claro que buscaba un resultado moderado, principalmente para no afectar su rendimiento deportivo.

“Sobre todo buscaba un resultado que me dejara entrenar. Fue seguro y estaba tranquila porque no requería anestesia general”, afirmó.

Naomy Valle cortó respiraciones. (INstagram/Instagram)

¿Cuánto pagó por el cambio?

Valle reveló que la intervención tuvo un costo aproximado de 10 mil dólares, es decir, cerca de 4,5 millones de colones.

Aunque el aumento no es exagerado, sí resulta notorio y ha sido muy comentado en redes sociales.

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