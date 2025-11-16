¿Con qué tipo de hombres no saldría Naomy Valle? La boxeadora responde tras una inesperada experiencia

La boxeadora costarricense Naomy Valle contó la ocasión en la que un joven mucho menor intentó acercarse a ella y cómo reaccionó ante la situación.

Todo ocurrió durante un cumpleaños al que asistió junto a su hermana Lenda y dos de sus sobrinos.

“Vamos al cumpleaños que era en un club y había una piscina y los niños se metieron a la piscina. Luego, ya yo tenía un compromiso y me tenía que ir”, contó la joven.

Naomy Valle narró la inesperada conversación que tuvo con un joven de 15 años. (La Nación/Cortesía: Mario Vega, para La Nación)

Mientras los niños se cambiaban para marcharse, Valle se quedó sentada esperando.

“La cosa es que llega un niño superalto, pero se le veía una cara de niño que yo no les puedo explicar, tenía cara de bebé y medía entre 1.70 o 1.80 y me dice: ´hola, ¿todo bien?, ¿usted es miembra del club?´”.

Ella le respondió que no, y el joven comenzó a conversar con la deportistas. Le preguntó la edad y, al escuchar que tenía 20 años, el galán no lo podía creer. Él reveló que tenía solo 15.

“Él quedó impactado porque pensó que yo tenía entre 15 y 16″, detalló Naomy.

La boxeadora dejó claro qué edades no considera apropiadas

Valle afirmó que jamás saldría con un menor y por supuesto si este no tiene ni cédula.

“Yo jamás andaría con alguien de 20, ahora que tengo 21, menos.

“Tal vez de 25 a 30 o de 30 a 35 no se nota tanto, pero a esa edad, jamás. Él jamás debería andar con alguien de 20 ni yo con alguien de 15″, enfatizó.

La realidad que viven muchas mujeres jóvenes

La deportista explicó que actualmente recibe interés tanto de hombres más jóvenes como de otros significativamente mayores, algo que considera común para quienes están en sus veintes.

“A los veintes es donde más ligan hombres de todas las edades. Uno o dos años mayor sí, pero menor no, tal vez un año”, mencionó.