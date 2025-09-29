Naomy Valle habló entre lágrimas de cómo se siente luego de su primera derrota. (La Nación/Tomadas del Facebook de Naomy Valle)

Naomy Valle se mostró conmovida y habló entre lágrimas tras sufrir su primera derrota como profesional frente a la italiana Federica Macri.

La boxeadora costarricense debutó con la promotora MVP de Jake Paul, aunque el resultado no fue el que esperaba.

“No quería hacer este video porque, obviamente, ¿a quién le gusta perder? Más que ando llorona. Me ganó, no hay excusas, espero no haberlos defraudado porque sé que me apoyaron muchísimo, recibí muchísimos mensajes y traté de responder algunos de todo el apoyo que me dieron", expresó la joven boxeadora.

La costarricense aseguró que mantendrá la motivación para seguir adelante y que, pese a su carácter competitivo, comprende que las derrotas forman parte del deporte.

Valle seguirá en búsqueda de oportunidades para poner en alto el nombre de Costa Rica.