Murió el cantante Todd Snider a los 59 años tras ser diagnosticado con grave enfermedad

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte del cantante estadounidense Todd Snider a los 59 años.
La noticia fue confirmada este sábado 15 de noviembre por su discográfica. El viernes 14 de noviembre sus familiares y amigos pidieron oraciones a sus seguidores, ya que le habían diagnosticado neumonía en un hospital de Tennessee, Estados Unidos.
Un violento asalto detuvo su última gira
A principios de noviembre, el artista había cancelado su gira en apoyo de su último álbum High, Lonesome and Then Some . Según se reveló en sus redes sociales, la cancelación se debió a que había sido víctima de un asalto violento, lo cual le causó heridas graves.
Su huella en el mundo artístico
Durante tres décadas de carrera, Snider fusionó géneros de folk, rock y country.
El artista llegó a ser catalogado por la agencia AP como un “cantautor con la personalidad de un folkie empedernido” y un “trovador fumeta y cómico cósmico”.
