Lo que parecía un resfriado termina en leucemia: bebé de 4 meses lucha por su vida

Melody, una bebé de apenas 4 meses, comenzó con síntomas propios de un simple resfriado. Pero en cuestión de días, sus padres recibieron un diagnóstico fulminante: leucemia mieloide aguda, un cáncer poco común y de rápido avance en bebés.

Lo que inició como un cuadro parecido a la bronquiolitis terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia de Inglaterra. Rachel Elizabeth Hewitt y Kevin Aggett llevaron a su hija menor, Melody, al Hospital de Poole, en Dorset, cuando notaron que su respiración empeoraba y había dejado de mojar pañales por más de 12 horas, algo totalmente inusual para la pequeña.

En ese primer centro médico, el diagnóstico apuntó a un cuadro respiratorio. Pero dos días después, el Hospital General de Southampton confirmó lo que ningún padre quiere escuchar: leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer extremadamente agresivo en menores de un año.

Melody estuvo 30 días en cuidados intensivos tras el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. (people en español /People en Español)

La condición de Melody se deterioró con rapidez. Tuvo que recibir una transfusión de plaquetas y fue trasladada de emergencia a la unidad de cuidados intensivos pediátricos en Southampton. Allí permaneció 30 días en estado crítico, con dos semanas bajo ventilación mecánica y dos rondas intensivas de quimioterapia.

La historia de esta lucha fue contada por Cancer Support U.K., detallando que el supuesto resfriado que apareció aquel mes fue el inicio de todo. “Nunca pensamos que los estornudos de nuestra hija serían algo fuera de lo común”, relataron sus padres. La bebé fue enviada posteriormente al Hospital Great Ormond Street, en Londres, donde se sometió a un procedimiento de médula ósea.

A pesar de la gravedad del proceso, Rachel ha logrado mantener la lactancia materna, lo que ha sido un respiro emocional en medio de la tormenta. La pequeña también recibe visitas constantes de sus cuatro hermanos mayores, quienes la animan con juegos y cariño cada vez que pueden.

La familia creó una campaña en GoFundMe, que se ha convertido en su principal sostén económico mientras ambos padres deben permanecer en el hospital.

“Le damos todo nuestro amor. Hacemos lo que sea por ella”, contó la madre.