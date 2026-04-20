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Naomy Valle reveló la millonada que costaron sus implantes mamarios y cómo hizo para pagarlos

Naomy Valle contó cuánto pagó por sus implantes mamarios, cuánto dura el procedimiento y por qué decidió hacérselo sin anestesia general

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Por Fabiola Montoya Salas
Naomy Valle Pesaje Pelea ante a italiana Federica Macri 25 de setiembre del 2025 Tomadas del Facebook de Naomy Valle
Naomi Valle habló sin filtros sobre el costo de sus implantes mamarios. (La Nación/Tomadas del Facebook de Naomy Valle)

La boxeadora Naomy Valle dejó a más de uno con la boca abierta luego de hablar sin filtros sobre sus implantes mamarios, un tema que venía generando curiosidad entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la deportista explicó que se sometió a una armonización mamaria, un procedimiento que, según dijo, fue rápido y menos complejo de lo que muchos imaginan.

Naomy Valle
captura. (Naomy Valle /Naomy Valle)
Naomy Valle
captura. (Naomy Valle /Naomy Valle)

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Naomy Valle
captura. (Naomy Valle /Naomy Valle)

“Lo hice y solo duró 15 minutos. Este es un procedimiento invasivo en el que se pueden aumentar una o dos copas”, comentó.

Valle aseguró que su principal objetivo no era un cambio exagerado, sino algo natural que no afectara su rendimiento en el deporte.

“Sobre todo buscaba un resultado que me dejara entrenar. Fue seguro y estaba tranquila porque no requería anestesia general”, agregó.

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Pero lo que realmente sorprendió fue cuando habló de la plata ya que contó que este tipo de procedimiento puede costar entre 10 mil dólares (más de 5 millones de colones) y 15 mil dólares (más de 7 millones de colones), dependiendo de la valoración médica.

En su caso específico, confirmó que pagó alrededor de 10 mil dólares, una cifra que no cualquiera puede soltar de un solo golpe.

Con esta confesión, Naomy dejó claro que su cambio físico fue una decisión pensada y, además, una inversión considerable que ahora comparte sin tapujos con su público.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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