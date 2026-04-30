Influencer desempolvó la broma donde se hizo pasar por Justin Bieber y dejó a ticos bateados

Krizz Solano revivió la broma donde engañó a ticos haciéndose pasar por Justin Bieber. (Cortesía Krizz Solano)

Krizz Solano volvió a dar de qué hablar al revivir una de las bromas más pesadas que le ha hecho a los ticos, cuando se hizo pasar por un reconocido cantante en un centro comercial y logró engañar a más de uno que juró estar frente al artista real.

“Cuando me borran la memoria pero significa que puedo volver a ver este video por primera vez”, puso en TikTok, sumándose a un popular trend.

En el video se le ve caminando por un centro comercial, rodeada de supuestos guardas de seguridad y completamente cubierta, haciendo creer a muchas personas que se trataba nada más y nada menos que de Justin Bieber.

La escena rápidamente se salió de control

Decenas de personas comenzaron a rodearla, a sacar sus celulares, pedir fotos y hasta correr detrás de ella. En un momento, incluso, se observa cómo intenta salir de la multitud mientras la gente prácticamente se le tira encima.

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“Esto se salió de control”, dice Krizz al final del video.

La reacción en redes no se hizo esperar y muchos recordaron el momento como un verdadero caos.

Krizz Solano está bien enamorada

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“La gente juró que Justin quería estar en la librería”, “Quiero que quede en su conciencia que yo corrí detrás suyo llorando” y “Ese día fue un caos”, fueron algunos de los comentarios.

Según contó la creadora de contenido, la broma funcionó porque, justo un día después, el cantante tenía un concierto en el país, lo que hizo que todo fuera todavía más creíble para quienes estaban en el lugar.