Participantes hablan de Costa Rica en La Casa de los Famosos y generan furor entre ticos

Un clip viral de La Casa de los Famosos Colombia 3 generó cientos de reacciones en redes sociales luego de que varios participantes hablaran sobre Costa Rica, su acento y su cultura.

Comentarios que encendieron redes

En el video, que circula en TikTok, algunos participantes comentan sobre la forma en que hablan los costarricenses, señalando similitudes con el acento colombiano.

“En Costa Rica es donde más parecido hablan a Colombia, solo que la R la pronuncian así”, mencionó uno de los participantes mientras imitaba el acento.

El comentario generó diversas reacciones, ya que algunos usuarios lo interpretaron como burla.

Participantes de reality hablan de Costa Rica y se vuelven virales. (Captura/Captura)

Giro inesperado

Sin embargo, el tono cambió cuando otro de los participantes, Valentino Lázaro, compartió su experiencia en el país.

“Allá la comida es rica, la fruta sabe a fruta. La comida es deliciosa, la gente es muy todo bien. Viva Costa Rica, pura vida”, expresó.

Además, invitó a sus compañeros a visitar el país, destacando el ambiente y la cultura local.

Reacción de los ticos

El clip provocó una avalancha de comentarios de usuarios costarricenses, quienes en su mayoría agradecieron las palabras positivas.

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Mensajes como “Todos a votar por Valentino” y “Gracias por hablar tan bonito de mi país” destacaron entre las reacciones.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia se encuentra en su fase final, tras su estreno el 12 de enero de 2026 por Canal RCN y la plataforma ViX.

El programa, conducido por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, mantiene alta expectativa en su cierre, con participantes que continúan generando conversación dentro y fuera de la casa.