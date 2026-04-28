La final de Got Talent España con Sebas Guillem ya tiene fecha: aquí le contamos cómo verla

El cantante costarricense Sebas Guillem ya está listo para uno de los momentos más importantes de su carrera: la gran final de Got Talent España, que se realizará este sábado 2 de mayo.

“He dado todo de mí”, expresó Sebas Guillem antes de la final del programa. (redes/Instagram)

Fue el propio artista nacional quien compartió con sus seguidores toda la información sobre la esperada final, donde buscará convertirse en el gran ganador del reconocido programa español.

A través de su canal de difusión, Sebas publicó un mensaje cargado de emoción previo al cierre de esta etapa que, según él mismo reconoció, le cambió la vida.

“El 2 de mayo marca el cierre de una etapa que transformó mi vida”, expresó el cantante.

El tico destacó no solo las presentaciones que vivió dentro del programa, sino también el cariño recibido por parte del público y el apoyo que sintió desde Costa Rica durante toda la competencia.

Además, aseguró que ha entregado todo de sí en cada aparición y que quiere despedirse de esta experiencia de la misma manera.

“He dado todo de mí y quiero cerrar este camino con la misma entrega”, comentó.

Sebas también aprovechó para agradecerles a sus seguidores por acompañarlo durante el proceso y por darle una plataforma para mostrar su talento a nivel internacional.

“Pase lo que pase, seguiré confiando en Dios en cada paso”, añadió.

Sebas Guillem disputará este sábado la gran final de Got Talent España. (Daniela Vargas - Honey Film Co./Cortesía/La Nación)

¿Cómo ver la final en Costa Rica?

La gran final de Got Talent España se transmitirá este sábado 2 de mayo a las 10 de la noche en España, lo que equivale a las 2 p. m. en horario de Costa Rica.

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La transmisión será a través de Telecinco y también estará disponible en la plataforma XUPER.

Según informó Telecinco, solo uno de los 13 finalistas logrará quedarse con la victoria en una noche que promete estar llena de emoción y nervios.

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El costarricense llega a esta última gala convertido en uno de los participantes más queridos por el público, luego de varias presentaciones que generaron reacciones tanto en España como en Costa Rica.

Ahora, Sebas Guillem buscará cerrar esta aventura de la mejor manera y llevarse el triunfo para el país.