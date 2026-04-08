Este día es la gran final del Got Talent España donde el tico Sebas Guillem intentará hacer historia

Sebas Guillem busca ganar la gran final del Got Talent España. (Instagram/La Nación)

El cantante Sebas Guillem sigue dejando en alto el talento tico en el extranjero y ahora está a un paso de hacer historia. El artista confirmó que ya tiene fecha para la gran final de Got Talent España, luego de ganarse su pase con una destacada presentación.

Guillem contó que último programa será el sábado 2 de mayo, día en el que se enfrentará a otros finalistas en busca del primer lugar. La hora de transmisión para Costa Rica será a las 3 p.m..

Para esta etapa decisiva, el nacional deberá viajar con varios días de anticipación, ya que tendrá que prepararse a fondo para su show final.

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En esta última gala, el público tendrá el poder total, pues será el encargado de votar y elegir al gran ganador del programa.

Sebas se ha mostrado ilusionado y agradecido por el apoyo recibido, y ahora solo espera darlo todo en el escenario para intentar traerse el título para Costa Rica.

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