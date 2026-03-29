(Video) Sebas Guillem logró pase de oro a la gran final de Got Talent España y esta fue su reacción

Sebas Guillem pasó a la gran final de Got Talent España 2026. (redes/Instagram)

El cantante costarricense Sebas Guillem sigue haciendo historia en Got Talent España, luego de conseguir el ansiado pase de oro que lo coloca directamente en la gran final del concurso.

En la misma página oficial del programa se confirmó la noticia con un mensaje que dejó claro el impacto del tico sobre el escenario.

Sebas Guilem se presentó en la semifinal de Go Talent España

“Con un número que nos ha teletransportado a un gran concierto en un estadio, Sebas Guillem se lleva el pase de oro de Santi Millán y se va directo a la gran final”.

La reacción del artista no se hizo esperar. “¡Gracias, Got Talent! Pura vida, nos vemos en la final”, escribió emocionado en sus redes sociales, acompañado de caritas de llanto y corazones blancos.

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Sebas Guillem pasó a la gran final de Got Talent España 2026

Además, Sebas compartió un momento muy especial con la jueza Paula Echeverría, quien incluso le pidió una foto antes de que, según dijo, llene estadios como el Santiago Bernabéu.

“Pau, ha sido un tremendo honor coincidir. Gracias por el cariño y energía”, respondió el costarricense.

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Sebas Guillem pasó a la gran final de Got Talent España 2026

Sin duda, Guillem está viviendo un sueño y ahora se prepara para darlo todo en la final, cuya fecha aún no han anunciado, con Costa Rica pendiente de su gran momento.