(Video) El tico Sebas Guillem enloquece a Got Talent España, ¿pasó a la final?

Sebas Guillem deslumbró en Got Talent, España. (Foto: Instagram Sebas Guillem./Foto: Instagram Sebas Guillem.)

El cantante costarricense Sebas Guillem volvió a robarse el show en la semifinal de Got Talent España, donde dejó claro que va con todo por la victoria.

El tico apostó por interpretar una canción propia, acompañado únicamente de su guitarra, y desde los primeros segundos logró emocionar al público. Incluso, en medio del tema en inglés, soltó un “¿Cómo estamos?” que encendió aún más el ambiente.

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Como ya es su sello, Sebas volvió a sorprender al usar su nariz como trompeta, desatando la euforia del jurado. Pero eso no fue todo, ya que a mitad de la presentación apareció un coro que le dio un toque aún más especial a su show.

Sebas Guilem se presentó en la semifinal de Go Talent España

Las juezas quedaron encantadas. Paula Echeverría aseguró que “Sebas tiene que ganar”, mientras que Lorena Castell destacó que la emoción que transmite es contagiosa. Por su parte, Risto Mejide, conocido por ser el más exigente, terminó reconociendo su talento.

Para cerrar con broche de oro, Sebas se acercó al jurado y le cantó directamente a Paula otro de sus temas, lo que terminó de convencerlos y eso hizo que le dieran el pase directo a la gran final.

El costarricense estaba más que emocionado al ver que el presentador Santi Millán tocó el botón de oro, dándole el pase de oro. De los 12 concursantes de la semifinal solo cuatro pasaron a la final, cuya fecha aún no se ha anunciado.