Ticos emocionaron a Sebas Guillem al cumplirle otro sueño tras su audición en Got Talent España

El cantante costarricense Sebas Guillem vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria musical luego de su audición en Got Talent España, donde consiguió el pase de oro y despertó una ola de apoyo que se reflejó directamente en las plataformas digitales del país.

El respaldo del público marcó un antes y un después

Sebas Guillem celebra el respaldo del público costarricense tras su paso por Got Talent España. (Melissa Fernández)

Aunque cuenta con varios años dentro de la industria musical, el propio artista reconoció que su carrera y su historia dieron un gran salto tras decidir presentarse al concurso de talentos español.

La respuesta del público tico no tardó en llegar: nueve de sus canciones lograron posicionarse en el Top 50 Viral de Costa Rica, un hito que el cantante celebró con profunda emoción.

Entre los temas más destacados se encuentran Joy, canción que hizo junto a su hermano Jaime, así como Amor real y Vamos otra vez, las cuales ocupan las tres primeras posiciones del listado. Este respaldo masivo confirmó el impacto que tuvo su participación internacional en el público nacional.

El tico mostró lo emocionado que está

Nueve canciones del artista nacional ingresaron al Top 50 Viral de Costa Rica tras su audición en Got Talent (Capturas/Captura)

Sebas Guillem compartió su sentir a través de un mensaje cargado de agradecimiento: “Gente, nueve canciones en el Top 50 Viral. Lo que está pasando es una barbaridad total, es un sueño cumplido y más. Dios, gracias”.

Actualmente, el artista nacional se mantiene a la espera del llamado oficial de Got Talent España para regresar al escenario en la semifinal del programa, con la expectativa de seguir avanzando en la competencia y consolidar este nuevo capítulo de su carrera.

