“El fin de semana más loco de mi vida”: Sebas Guillem cuenta cómo vive haber ganado el botón dorado de Got Talent

Sebas Guillem logró clasificar al programa Got Talent de España. (Sebas Guillem/Sebas Guillem)

A Sebas Guillem todavía le cuesta aterrizar lo que está viviendo tras convertirse en el primer costarricense en ganar el botón dorado en Got Talent España.

El joven artista compartió en sus redes cómo han sido las intensas horas posteriores a la noticia que lo puso en el radar internacional.

“Ha sido el fin de semana más loco, más eufórico y sublime de mi vida”, confesó en su Instagram, donde también dio la bienvenida a quienes llegaron por primera vez a su perfil luego de verlo brillar en el programa.

Sebas Guillem y su presentación en Got Talent de España

Sebas no ocultó su agradecimiento por la avalancha de mensajes y apoyo que ha recibido desde que salió a la luz su participación en el programa español.

“Desde el fondo de mi corazón, gracias a todas las personas que están entrando a mi página, viendo mi contenido, mis videos… haciendo loco, pero también haciendo música”, expresó.

Abriendo camino

Sebas, además, aprovechó para destacar el crecimiento del gremio musical nacional y el orgullo que siente de representar al país.

“Esto abre la posibilidad de que se dé a conocer mucha música nacional. Hay propuestas hermosas en Costa Rica y qué chiva ser parte de eso”, agregó.

Sebas Guillem y su presentación en Got Talent de España

El momento que lo llevó directo a la siguiente etapa del concurso fue su interpretación de “Joy”, una canción cargada de historia y emoción.

El cantante nacional Sebas Guillém lleva más de ocho años produciendo su propia música. Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernández)

Este tema, según contó el propio Sebas en una entrevista con La Teja en 2018, fue su cuarta canción original, pero también la más especial, pues la escribió junto a su hermano Jaime Guillem, quien en ese entonces tenía 17 años y apenas empezaba en la música. Jaime falleció hace dos años, dejando una huella imborrable en su vida y su arte.

“Si allá arriba me dieron la oportunidad de encontrar una manera de hablar o sonreírme con él, es a través de la música”, dijo en aquella ocasión, palabras que hoy cobran aún más fuerza tras verlo conquistar uno de los escenarios más importantes de Europa.

Sebas Guillem y su presentación en Got Talent de España

Sebas sigue viviendo horas intensas, pero con los pies en la tierra, el corazón lleno y un país entero celebrando con él.