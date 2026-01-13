Cantante Sebas Guillem sobre su hermano fallecido: “Tenía el oído más pulido de todos”

Sebas Guillem es el artista tico que deslumbró en Got Talent, España. Foto: Instagram Sebas Guillem. (Foto: Instagram Sebas Guillem./Foto: Instagram Sebas Guillem.)

El nombre de Sebas Guillem ya empezó a sonar fuerte fuera de Costa Rica, luego de que el cantautor nacional lograra clasificar en Got Talent España y, nada más y nada menos, que con pase oro, lo que lo envía directo a las semifinales del programa.

Detrás de ese logro hay una historia cargada de sacrificio, espera, nervios… y mucha emoción.

El propio artista, cuyo nombre real es Sebastián Moisés Guillem, le contó al director de Noticias Repretel, Randall Rivera, que su participación fue el resultado de largas horas de tensión.

“Yo estuve doce horas esperando para una participación que duró dos minutos”, relató.

Sebas explicó que llegó a España un jueves y que la audición fue al día siguiente, por lo que casi no pudo descansar.

Previamente, había enviado varios videos para audicionar y fue a través de un correo electrónico que le dieron la noticia que lo habían elegido para participar.

Además, aclaró que fue la producción del programa la que le pidió interpretar una canción conocida para su primera salida, razón por la cual eligió el clásico “L.O.V.E.” de Nat King Cole.

LEA MÁS: Costarricense conmueve al jurado y hace historia al obtener un pase de oro en Got Talent España

Hermano presente

Tras esa interpretación, el costarricense tuvo la oportunidad de mostrar su esencia con una canción propia: “Joy”, un tema cargado de significado, compuesto en el 2018 junto a su hermano Jaime, quien falleció hace dos años y cuya ausencia ha marcado profundamente su carrera y su vida.

Sebas Guillem dedicó su gran triunfo a su hermano Jaime, quien falleció hace dos años. (redes/Instagram)

Al hablar de él, Sebas no pudo contener las lágrimas.

“Él era la persona más talentosa y con mayor sentido musical que he conocido; me veía tocar el piano y lo aprendía de una vez. Murió a los 21 años, pero tenía el oído más pulido de todos nosotros, incluso más que el de mi hermano mayor o el mío. Él heredó lo mejor de la música y sabía cómo transmitirlo”, recordó con la voz quebrada.

Sebas Guillem y su presentación en Got Talent de España

Antes de salir a escena, el cantante confesó que hizo una petición muy especial. “Yo le pedí a Dios que me dejara cumplir los sueños que yo tengo y que él no pudo cumplir”, dijo, convencido de que su hermano estuvo presente en ese momento tan decisivo.

LEA MÁS: “El fin de semana más loco de mi vida”: Sebas Guillem cuenta cómo vive haber ganado el botón dorado de Got Talent

Sebas incluso recordó una frase que Jaime siempre le repetía y que hoy cobra un significado especial. “Él siempre me decía: ‘mae, la vas a reventar, la vas a reventar’, y aquí estamos haciéndolo, sin él físicamente, pero con él en todo sentido”.

El vínculo entre ambos fue tan fuerte, que el artista asegura que su hermano sigue abriéndole puertas desde donde esté. “Un mes después de que él falleció me llamaron para abrir el concierto de Camilo y de Juan Luis Guerra. Yo estoy seguro de que él intervino para que se me cumpliera ese sueño”, confesó.

Sebas Guillem y su presentación en Got Talent de España

No aguantó las lágrimas

Aunque la audición completa duró cerca de 40 minutos, Sebas explicó que en televisión solo se ven alrededor de 15 minutos de todo lo que grabaron. Aun así, cada segundo fue suficiente para conmover al jurado y al público, y para marcar un antes y un después en su carrera.

Durante la entrevista con Repretel, el artista no logró contener las lágrimas al recordar lo vivido en el escenario y lo que representa para él tener una vitrina internacional.

LEA MÁS: Cantante Sebas Guillem grabó una canción llena de “alegría” junto a su hermano menor

Sebas Guillem junto a su hermano Jaime, quien falleció hace dos años. (redes/Instagram)

Ahora, Sebas Guillem se encuentra a la espera de un correo oficial de la producción, en el que le confirmarán la fecha para viajar nuevamente a España y participar en la semifinal, paso previo a una eventual gran final del programa.

¿De qué murió su hermano?

Jaime Guillem falleció en enero de 2023 y era muy conocido en redes como TikTok. De hecho, era seguido por muchos jóvenes en sus redes sociales.

De hecho, una canción que compuso Guillem junto con German Delgado, mejor conocido como “Rodezel”, llamada “Otra Vez”, fue nominada a los premios Esland a Mejor Canción del 2022.

LEA MÁS: Video: Muerte de tico Jaime Guillem tocó los corazones en los premios Esland

Las razones exactas de su muerte no trascendieron en aquel momento y en sus entrevistas Sebas no hablado del tema.