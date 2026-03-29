Sebas Guillem tras el pase a la final de Got Talent España: “No puedo explicar las sensaciones”

Sebas Guillem pasó a la gran final de Got Talent España 2026. (redes/Instagram)

Sebas Guillem sigue viviendo un verdadero sueño tras conseguir el pase de oro a la gran final de Got Talent España, y ahora decidió abrir su corazón para agradecer todo el apoyo que ha recibido.

Luego de su impresionante presentación en la semifinal, donde interpretó sus temas “Something New” y “Vamos otra vez”, el cantante compartió un extenso y emotivo mensaje en sus redes sociales, dejando claro lo que significa este momento en su carrera.

“¿Por dónde empezar? Solo agradecerle a Dios por su gracia y la bendición de compartir con tantas personas mensajes que se han convertido en canciones. No les puedo explicar las sensaciones, pero siempre de primero es agradecimiento”, escribió el artista.

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Sebas Guillem pasó a la gran final de Got Talent España 2026

Sebas también destacó lo importante que ha sido el respaldo del público en este proceso.

“Gracias a cada persona que me ha enviado un mensaje de apoyo, de aliento, es gasolina pura para seguir. No solo en el contexto del programa sino en general”, añadió, reconociendo que el cariño de la gente ha sido clave para impulsarlo.

Sebas Guillem celebró con un vino su pase a la final en el programa español Got Talent. (redes/Instagram)

Apoyo en la música

Pero más allá del logro televisivo, Sebas aprovechó para invitar a sus seguidores a conocer más de su música, recordando que su carrera no empezó con el programa español.

“Tengo un catálogo con bastantes canciones que he escrito a lo largo de casi 10 años… están todas disponibles en plataformas digitales. Estos momentos son bellísimos porque exponen años de trabajo y nos ayudan a los artistas a tener visibilidad”, expresó.

Antes de ese mensaje, Guillem ya había dejado ver la emoción que lo invadió apenas terminó su presentación.

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En un video que compartió, se le observa sacando la bandera de Costa Rica y brincando de felicidad, celebrando el enorme paso que acaba de dar en su carrera internacional.

Sebas Guillem salió de la grabación del programa Got Talent España pegando brincos con la bandera de Costa Rica. (redes/Instagram)

Como si fuera poco, el artista también publicó una imagen brindando con una copa de vino, acompañada de un mensaje lleno de orgullo patrio.

“Salud gente bella, por nuestra bella patria, por el regalo de compartir tantos momentos únicos. Gloria a Dios por todo, ¡a la final! Vamos todos y todas”, escribió.

En la semifinal el tico dejó encantadas a las juezas Paula Echeverría y Lorena Castell mientras que, el juez Risto Mejide, conocido por ser el más exigente, también terminó reconociendo su talento.

Sebas Guilem se presentó en la semifinal de Go Talent España

Fue el presentador del programa Santi Millán, quien le dio el pase de oro; es decir, su pase directo a la final luego de su presentación.

Ahora, el tico se prepara para la gran final, con un país entero pendiente de su presentación y listo para apoyarlo.