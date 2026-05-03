Natalia Carvajal sorprende al mostrar fotos de su mamá y desata la nostalgia

Natalia Carvajal compartió fotos antiguas de su mamá y sorprendió a sus seguidores. (Instagram/Instagram)

Natalia Carvajal volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por ella, sino por alguien muy especial: su mamá (Arlette Sánchez). La modelo sacó del baúl de los recuerdos varias fotos antiguas y dejó a más de un tico con la boca abierta.

A través de sus redes sociales, Natalia compartió imágenes de hace varios años en las que aparece su mamá en plena etapa frente a cámaras, algo que muchos no tardaron en reconocer.

“Esta es mi mamá y tal vez la recuerden cuando presentaba el noticiero de Univisión, Los Fabulosos del 2, o aquel programa de la mañana”, comentó la también influencer, desatando una ola de comentarios.

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Y es que no se trata de cualquier recuerdo; su mamá tuvo una etapa activa en televisión, por lo que varias personas aseguraron que sí la tenían más que ubicada por su paso en esos espacios que marcaron época.

Más allá del recuerdo, lo que también llamó la atención fue el parecido entre ambas. Muchos coincidieron en que Natalia heredó no solo la belleza, sino también la presencia frente a cámaras.

Muchos ticos recordaron a su mamá por su paso en programas de televisión nacional. (natalia car/captura)

El parecido entre Natalia y su mamá no pasó desapercibido en redes sociales. (natalia car/captura)

Naty sigue los pasos de su mamita. (natalia car/captura)

No hay duda de que la exMiss Costa Rica sigue los pasos de su mamá, quien, aunque los años han pasado, sigue manteniéndose guapísima.

Con esta publicación, Natalia no solo compartió un momento familiar, sino que también despertó recuerdos en quienes crecieron viendo a su mamá en televisión.