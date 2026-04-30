(Video) Natalia Carvajal recordó el día que se cayó en televisión nacional

Natalia Carvajal se tomó con mucho humor su caída. (Captura Instagram)

La presentadora y exreina de belleza Natalia Carvajal se sumó a una de las tendencias más populares en redes sociales: recordar momentos del pasado con la frase: “Cuando me borran la memoria y puedo ver este video por primera vez”.

Y el video que escogió no pasó desapercibido, pues revivió uno de los momentos más recordados de su paso por Combate, cuando hace más de una década era una de las presentadoras del espacio junto a Ítalo Marenco.

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En ese momento, la ahora influencer y exreina de belleza tenía apenas 21 años y se encontraba al aire presentando una dinámica del programa, cuando sufrió un resbalón en pleno set, justo en la zona donde competían los participantes.

El momento quedó grabado y, aunque en su momento generó preocupación, hoy Natalia lo recuerda con humor.

Natalia Carvajal recordó cuando se cayó en televisión

“Vean cómo me levanto como una reina”, se escucha que dice en la grabación al tomarse con gracia aquel incómodo episodio.

En las imágenes se ve cómo varios de sus compañeros corren a ayudarla a levantarse, mientras Ítalo Marenco intenta cubrirla rápidamente, ya que andaba con vestido y la caída pudo haberla expuesto de más.

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Lejos de avergonzarse, Natalia demostró que el tiempo cambia la perspectiva y que hoy puede reírse de uno de esos momentos inesperados que suelen pasar en la televisión en vivo.