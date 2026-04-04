Uno de los exparticipantes más populares de Combate habría regresado a la soltería

El exparticipante de Combate, Carlos Andrés “Coto” Hernández, vuelve a estar en boca de todos, luego de que trascendiera que habría puesto fin a su más reciente relación amorosa.

Según información que llegó a la redacción de La Teja, el popular “rompecorazones” del programa de Repretel habría retomado su vida de soltero tras finalizar su noviazgo con Laura Castro.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la ruptura.

Carlos “Coto” Hernández fue exparticipante de Combate, de Repretel. Fotografía: Instagram Coto Hernández. (Instagram/Instagram)

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Las razones que rodean la supuesta ruptura

De acuerdo con una fuente cercana a la expareja, uno de los principales motivos habría sido el tema financiero, ya que Laura estaría acostumbrada a ciertos lujos que, presuntamente, Coto no podía sostener.

Además, otras versiones apuntan a una posible infidelidad como parte de los factores que habrían influido en la separación.

Carlos “Coto” Hernández junto a quien sería su ahora exnovia Laura Castro. (Instagram/Instagram)

Un amor que nació de forma inesperada

La relación entre ambos llamó la atención desde el inicio por lo rápido que avanzó.

“Lo vi, me gustó. Me vio, le gusté. Nunca fuimos amigos, tuvimos una sola cita y de ahí no nos separamos”, contó Castro en diciembre pasado.

Incluso, ella llegó a asegurar que el universo “hizo su magia” para unirlos.

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Una relación con gustos en común

Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja compartió su afición por el mundo taurino y equino, una pasión que los unía y que mostraban con frecuencia en redes sociales.

Laura Castro confesó en diciembre que su relación con Coto Hernández surgió, prácticamente, de la noche a la mañana. (redes/Instagram)

La Teja intentó conocer la versión de Coto Hernández; sin embargo, al momento de la publicación no fue posible contactarlo.