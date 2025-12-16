Una cita cambió todo: Novia de “Coto” Hernández reveló cómo se inició el romance entre ellos

Carlos Andrés "Coto" Hernández, exparticipante de Combate (redes/Instagram)

Carlos Andrés “Coto” Hernández volvió a dejar claro que el amor le sonríe y que está viviendo una etapa más que dulce al lado de su nueva novia, Laura Castro.

La pareja se dejó ver nuevamente muy cariñosa, pero esta vez fue ella quien decidió abrirle una ventanita a su relación y compartir detalles bastante íntimos que no pasaron desapercibidos.

"Coto" Hernández y su novia revelaron cómo inició su relación

Laura publicó un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes se le ve sentada en los regazos de “Coto” mientras él conduce, una escena relajada y llena de complicidad que refleja el buen momento que atraviesan.

Sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue el mensaje que acompañó el clip, donde contó cómo arrancó su historia de amor.

“Lo vi, me gustó. Me vio, le gusté. Nunca fuimos amigos, tuvimos una sola cita y de ahí no nos separamos”, escribió la joven, dejando claro que entre ellos no hubo vueltas largas ni zona de amigos, sino una conexión inmediata.

Para rematar, agregó una frase que muchos interpretaron como señal de destino: “El universo hizo su magia”.

Con esta publicación, la pareja confirma que lo suyo va viento en popa y que no le temen a mostrarse tal cual son, enamorados y disfrutando el presente sin complicaciones.