Heredera de Teletica alza la voz tras tragedia que vivió colaboradora

Lula Prada reaccionó tras lo ocurrido con Sandra Carvajal. (Instagram)

La tragedia que vivió la vestuarista Sandra Carvajal sigue generando reacciones, y esta vez fue nada menos que una de las herederas de Teletica, Luciana Prada Picado (Lula Prada), quien decidió pronunciarse con un mensaje directo y sin filtros.

A través de sus redes sociales, Prada compartió lo ocurrido con un tono contundente, dejando claro su dolor e indignación por la forma en que se dieron los hechos.

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“Nunca se imaginó que sería la última vez”

En su publicación, la empresaria relató cómo lo que parecía una caminata normal terminó en tragedia en cuestión de segundos.

“Sandra salió a caminar con su perro de 14 años, como siempre. Nunca se imaginó que sería la última vez”, expresó.

Según describió, el ataque ocurrió cuando un perro sin control salió desde un portón que, según señaló, no contaba con las condiciones adecuadas.

Sandra Carvajal perdió al perrito que la acompañó por 14 años. (captu/captura)

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Un llamado directo a los dueños

Lejos de enfocarse en la raza del animal, Prada fue clara en que el problema está en la responsabilidad de los dueños.

“Esto no es contra los pitbulls. Es contra dueños irresponsables”, escribió.

Además, hizo un llamado contundente a quienes tienen mascotas con fuerza o potencial de causar daño.

“Si usted tiene un perro así, entrénelo, asegure su casa, refuerce su portón. No es opcional”, enfatizó.

“No hubo disculpas”

La empresaria pidió mayor responsabilidad a dueños de mascotas. (Sandra Carvajal /Sandra Carvajal)

Sandra Carvajal perdió a su perrito de 14 años tras el ataque. (Sandra Carvajal /Sandra Carvajal)

Uno de los puntos que más indignación generó fue lo que ocurrió después del ataque.

Prada aseguró que no hubo ningún tipo de reacción por parte de los dueños del animal.

“No hubo disculpas, no hubo responsabilidad. Nada”, señaló.

Incluso, lamentó que una situación como esta termine cobrando la vida de una mascota que formaba parte de una familia.

“14 años de amor, compañía e historia se fueron en segundos por la irresponsabilidad de alguien más”, agregó.

Un caso que sigue generando debate

El caso de Sandra Carvajal ha abierto nuevamente la discusión sobre la tenencia responsable de mascotas en el país.

La vestuarista le había contado a La Teja que su perrito, de casi 14 años, murió tras el ataque de otro perro mientras caminaba cerca de su casa en San Pablo de Heredia.

Ahora, con este nuevo pronunciamiento, la presión social aumenta sobre la importancia de prevenir este tipo de tragedias.