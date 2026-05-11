Pareja de vestuarista de Teletica no baja la guardia y lanza otro mensaje tras tragedia con su perro

Jorge Madrigal alzó la voz a una semana de la muerte de Gianni.

El locutor Jorge Madrigal sigue con su corazón lastimado y a una semana de la muerte del perrito de su pareja, la vestuarista de Teletica Sandra Carvajal, decidió alzar la voz y lanzar un fuerte mensaje tras lo ocurrido.

El dolor por la pérdida de Gianni sigue intacto, pero ahora también se mezcla con indignación. Según ha expuesto Madrigal, en el lugar donde ocurrió el ataque, en San Pablo de Heredia, no se han tomado las medidas necesarias para evitar que algo similar vuelva a pasar.

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“Hace una semana estaba aquí en este mismo lugar sentado y con Gianni en mis brazos… ha pasado una semana y el dueño de la perrita no ha querido tomar las medidas de seguridad para que algo igual no pase”, expresó.

El locutor no solo habló desde el dolor, sino también desde la preocupación. Asegura que lo que vivieron no puede repetirse y que esta situación debería generar conciencia entre los dueños de mascotas.

Incluso fue más allá y planteó la necesidad de cambios más estrictos.

Jorge Madrigal y Gianni. Captura (captu/captura)

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“Tal vez este lugar no fue donde terminó la historia de Gianni. Probablemente quiso empezar a escribir otra historia, una que haga conciencia en nosotros… que como seres humanos tenemos la obligación de cuidar a nuestras mascotas, incluso con leyes que obliguen a dueños de perros de razas poderosas a tener licencia y capacitación”, comentó.

Pero su mensaje no se quedó ahí. También puso sobre la mesa el bienestar del animal involucrado en el ataque, señalando que podría estar pagando las consecuencias de la irresponsabilidad humana.

“Probablemente, la perrita ahora está sufriendo porque está encerrada… todos los perritos merecen un lugar seguro y feliz donde vivir”, añadió.

La pareja asegura que en el lugar del ataque no se han tomado medidas visibles. (redes/Instagram)

Sandra Carvajal y su pareja siguen afectados por la pérdida de su perro. (redes/Instagram)

Indignación que crece con los días

Como le contamos, la tragedia ocurrió el domingo pasado cuando el perro de la pareja fue atacado mortalmente por otro animal. Desde entonces, tanto Madrigal como Carvajal han vivido días muy duros.

A esto se suma que, según han mostrado en redes sociales, el portón por donde salió el perro seguiría sin cambios visibles, lo que aumenta la molestia y el temor.

Para Madrigal, este no es solo un tema personal, sino un llamado urgente a la responsabilidad.

“Lo que queremos es que ese portón no se convierta en un lugar triste para nadie más”, afirmó por Instagram.

Un dolor que no se va

Por su parte, Sandra Carvajal también ha compartido lo difícil que ha sido este proceso, especialmente porque su pareja debe pasar constantemente por el sitio donde ocurrió todo, reviviendo el momento.

La pérdida de Gianni no solo dejó un vacío enorme en su hogar, sino que abrió una discusión que, según ellos, no se puede seguir ignorando.