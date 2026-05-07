Pareja de vestuarista de Teletica hace fuerte denuncia tras la muerte de su perro

Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica, y su perro Gianni, quien fue atacada por un pitbull. (redes/Instagram)

A cuatro días de la trágica muerte de Gianni, el dolor sigue presente en la vida de Sandra Carvajal y del locutor Jorge Madrigal, pero ahora también crece la indignación.

La pareja denunció que, pese al fatal ataque ocurrido el domingo anterior en San Pablo de Heredia, los dueños del perro involucrado aparentemente no han tomado medidas visibles para evitar que se repita una tragedia similar.

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Madrigal, quien vive a unos 100 metros del lugar, compartió en sus historias de Instagram imágenes del portón donde ocurrió el ataque y señaló que, hasta este jueves, seguía sin ningún tipo de protección adicional.

“Bueno, amaneció otro día, pasó otro y el portón sigue sin protección, qué lástima. Sigue la irresponsabilidad o la perrita ya no vive ahí”, expresó.

Sandra Carvajal y su novio Jorge Madrigal amaban a su perro Gianni. (redes/Instagram)

El locutor ya había hecho una publicación similar el miércoles, asegurando que no ha vuelto a ver a la pitbull en la parte frontal de la vivienda, lo que lo hace pensar que ahora permanece encerrada o amarrada.

“Me imagino que ahora la perrita está encerrada en el patio o en la casa, pero el señor prefiere eso a poner una malla en este portón. Así no se trata a los animales”, comentó.

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Por su parte, Sandra compartió que también le duele que Jorge deba pasar todos los días por el lugar donde ocurrió el ataque, reviviendo constantemente el duro episodio que marcó la pérdida de Gianni.