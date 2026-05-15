Montserrat del Castillo habla de la vez que más arrepentida se sintió de sus decisiones del pasado

La presentadora de Teletica, Montserrat del Castillo, abrió nuevamente su corazón y habló de uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado emocionalmente.

En el capítulo más reciente del pódcast que comparte con su amiga María José Quesada, la conductora de De boca en boca recordó el momento en que sintió más arrepentimiento y vergüenza por decisiones que tomó en el pasado.

Montserrat del Castillo y María José Quesada son las presentadoras de Entre dudas y fe. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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“Me veía como mamá y sentía culpa”

Según contó Montserrat, su vida cambió profundamente hace seis años, tras convertirse en madre. Sin embargo, justo cuando atravesaba una etapa más madura y tranquila, volvieron a salir a relucir situaciones antiguas de su vida personal.

“Cuando usted toma la decisión de cambiar y dejar de hacer cosas buenas que parecen malas y cuidarse el doble y llevar una vida más íntegra basada en convicciones y decisiones, había hecho un trabajo muy duro de cambiar mi camino por muchas cosas y resulta que, otra vez, salió a relucir todo eso.

“Se empezó a hacer un escándalo y un alboroto y me veo como mamá y dije que qué feo que mi hijo tenga que leer todo esto, y empecé a sentir culpa y vergüenza, muy baja la autoestima, a rechazar lo que era y a sentirme profundamente arrepentida y no podía devolver el pasado”, expresó.

El tema que volvió a perseguirla

Aunque no lo dijo directamente, Del Castillo sugirió que las críticas tenían relación con las cirugías estéticas y los biopolímeros que años atrás afectaron seriamente su rostro.

La presentadora reconoció que recibió fuertes cuestionamientos públicos por ese tema y aseguró que hubo una persona que la afectó especialmente.

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“Una persona que mueve públicamente muchas cosas y yo me sentía muy humillada porque no era justo para mí, porque yo sí había hecho cosas buenas, sí había estudiado, sí me había preparado y era una mejor presentadora, mejor mamá, responsable, y empecé en ese rollo interno de que cómo era posible que vieran algo de mi pasado y no del fruto del esfuerzo. A esa persona me la pusieron de frente”, relató.

“La que no se había perdonado era yo”

Montserrat confesó que en medio de esa crisis emocional llegó incluso a reclamarle a Dios con profundo dolor e impotencia.

“Un día se lo dije a Dios gritando con un dolor intenso, como cuando usted grita y su alma gime y uno dice que tiene impotencia del pasado y yo decía qué iba a pasar conmigo”, recordó.

Luego contó que, tras conversar con una exjefa de Teletica y mientras manejaba su carro, vivió un momento que marcó su vida.

“Dios me habló y me dijo: la que no se ha perdonado es usted. Recuerdo ese momento y lo que siento es gratitud porque Dios ha tenido cuidado de cada instante”, afirmó conmovida.

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La presentadora se sinceró sobre cómo el proceso de sanar emocionalmente también implicó aprender a perdonarse a sí misma y dejar atrás la culpa por decisiones del pasado.