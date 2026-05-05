Montserrat del Castillo habla sobre la decisión que tomó con su hijo tras su separación

Montserrat del Castillo atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida y no duda en hablarlo con total claridad.

En medio del lanzamiento de su pódcast “Entre dudas y fe”, la comunicadora abrió su corazón en una entrevista con La Teja y reveló una importante decisión que tomó con su hijo tras su separación.

Montserrat del Castillo abrió su corazón sobre los vientos de cambio que soplan en su vida. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Lejos de los reflectores y del ruido mediático, la presentadora de Teletica ha optado por algo que para ella hoy es sagrado: proteger a su hijo y mantenerlo lejos de la exposición pública.

Una decisión firme: su hijo primero

Con la sinceridad que la caracteriza, la presentadora de De boca en boca dejó claro que su rol como mamá está por encima de todo.

“Mi hijo siempre va a ser mi prioridad y lo mantengo completamente alejado de esto porque es muy sagrado para mí”, aseguró.

Aunque reconoce que por su trabajo como figura pública muchas personas saben quién es su pequeño, también admite que antes lo compartía más en redes sociales. Sin embargo, el proceso personal que ha vivido tras su separación la llevó a replantearse muchas cosas.

“Yo siempre lo publiqué; sin embargo, ahora quiero guardar muchísimo más esa parte de él”, agregó, evidenciando un cambio claro en su forma de manejar su vida privada.

Jhona Monroy Del Castillo es el único hijo de Montse y de su exmarido, el chef mexicano Jhona Montoy. El niño cumplirá seis años este 6 de mayo.

Montserrat del Castillo en entrevista con La Teja

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Una nueva etapa como mujer y mamá

Esta decisión no llega sola sino que forma parte de un nuevo capítulo en su vida, en el que Montserrat asegura sentirse más plena, enfocada y en paz, y donde también figura su nueva relación sentimental con Gustavo Chaves, su galán.

“Es parte de un nuevo año, de una nueva oportunidad que me estoy dando como mujer, también como mamá”, expresó.

Además, destacó que tanto ella como el papá de su hijo han trabajado en conjunto para darle estabilidad emocional al menor en medio de los cambios familiares.

“Juntos como familia, tanto el papá de él como yo, le hemos dado el soporte para que entienda que papá y mamá también tienen que ser felices”, comentó.

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Aceptar los cambios y salir adelante

Montserrat también reflexionó sobre cómo ha enfrentado esta etapa, dejando ver una visión madura y resiliente ante las adversidades.

“A veces hay cosas que pasan como tienen que pasar, no son como uno lo esperaba ni como uno lo soñó, pero, ¿qué vamos a hacer con esto?, ¿nos vamos a quedar ahí o salir adelante?”, cuestionó.

A sus 37 años, la guapa asegura estar viviendo su mejor momento. Atrás quedaron las inseguridades y el miedo al paso del tiempo.

Montserrat del Castillo aseguró que su nueva relación amorosa con Gustavo Chaves es una oportunidad que se está dando como mujer e incluso como mamá. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Me siento realizada y mejor que nunca, no me cambiaría por nadie”, confesó.

Incluso, fue más allá al asegurar que no regresaría a etapas anteriores de su vida.

“No volvería a los 27 ni a los 20 ni a los 15… porque me siento más estable, en paz, enfocada en mis metas”, dijo.

También dejó claro que ya no le da peso a las opiniones externas.

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“La gente podrá decir lo que sea, pero ya entendí que eso no me define a mí. Yo soy la que va a definir para dónde voy”, afirmó.