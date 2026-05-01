Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez hablan de la nueva relación amorosa de Montserrat del Castillo

Más allá de su trabajo en canal 7, Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez mantienen una gran relación de amistad con Montserrat del Castillo.

Ese vínculo extralaboral entre ellos se reflejó este jueves, cuando llegaron a apoyarla en el lanzamiento del pódcast Entre dudas y fe, el nuevo proyecto de la guapa presentadora.

Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann junto a Montserrat del Castillo en el lanzamiento del pódcast Entre dudas y fe. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Mauricio Hoffmann celebra el momento amoroso de Montse

La Teja aprovechó la presencia de ambos galanes en la actividad para consultarles sobre el momento personal por el que atraviesa Montse, quien hace unos días aceptó, públicamente, que le está dando una nueva oportunidad al amor.

“Ahí anda de enamorada. Felicidades a la Montse. Ver a una compañera y a una amiga feliz, lo pone a uno contento también, así que desearle lo mejor”, dijo Mauricio sobre la romántica etapa por la que pasa su compañera en De boca en boca.

El macho consideró que Montse “está pasando un gran momento” pues su sueño de lanzar el pódcast se concretó en un periodo donde, además, le sonríe al amor de nuevo.

“Sabemos lo que cuesta armarse de valor para empezar (proyectos como el del pódcast) y además ahora acompañada, emocionalmente hablando. Su corazón está bien y creo que está pasando un gran momento”, afirmó la también figura de Sábado feliz.

Mauricio Hoffmann y María Fernanda León también llegaron a apoyar a Montserrat del Castillo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Bismarck Méndez ya conocía al novio y le dio el visto bueno

Bismarck Méndez también dio a este medio algunas de sus impresiones sobre la nueva relación de Del Castillo y contó que a Gustavo Chaves, la actual pareja de Montserrat, ya lo conocía y tuvo su aprobación.

El querido Patacón es casi un hermano para Montse y uno de sus principales consejeros.

“A Tavo ya lo conocimos, ya tenía unos días de conocerlo y me parece una persona que la respeta, la quiere, la aprecia y valora”, dijo.

A pesar de que todo pinta bien y él ve en Gustavo un buen hombre para su amiga, las cosas deben ir despacio.

“Hay que esperar, en estas cosas es pasito a pasito. Al principio todo es color de rosa, hay que esperar, por ahora todo va bien. Está aprobado ahora, pero hay que darle tiempo, así soy yo”, comentó Méndez.

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La emotiva felicitación de Bismarck Méndez a Montserrat del Castillo por su nuevo pódcast. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También respaldaron su nuevo pódcast

Además del tema del corazón de su amiga, Mauricio y Bismarck hablaron sobre el nuevo proyecto de Montserrat, un pódcast en el que ella aseguró que hablaría desde su experiencia sobre temas muy íntimos, entre esos, el de su separación.

“Como compañeros aquí estamos, apoyándola. Así como Bismarck y Fer han tenido sus proyectos, la idea es esa, como compas estar aquí. Me siento muy feliz por ella, sabemos que Montse es demasiado empunchada y sabemos que este es un proyecto que va por buen camino. Estos formatos le permiten a la audiencia conocer otra parte de las personas, entonces me parece muy interesante la propuesta”, comentó Mau.

Por su parte, Bis confesó que Montse le había comentado esa idea del pódcast desde hace cuatro años y desde siempre la apoyó.

La emotiva felicitación de los presentadores de De boca en boca a Montserrat del Castillo por su nuevo proyecto

“Dicen que los amigos principalmente están en los malos momentos, pero también tenemos que estar en los buenos para celebrar. Entonces aquí estamos, celebrando con ella, felicitándola y, sobre todo, impulsarla a seguir adelante. Creo que este será un buen espacio para que la gente la conozca más a fondo y separa cómo es Montse. Para ella, toda la suerte y bendición”, deseó Méndez.

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