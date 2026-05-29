Montserrat del Castillo reveló el duro momento que vivió al dar a luz

La presentadora Montserrat del Castillo compartió uno de los episodios más complejos y significativos de su vida personal al recordar el nacimiento de su hijo Jhona.

Durante el quinto episodio del pódcast Entre dudas y fe, que conduce junto a María José Quesada, habló abiertamente sobre las complicaciones que enfrentó durante su cesárea y las circunstancias que rodearon ese momento.

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Una cesárea llena de complicaciones

Montse explicó que los médicos tuvieron que actuar rápidamente para garantizar el bienestar de ella y de su bebé.

Montserrat del Castillo recordó la etapa que vivió durante el nacimiento de su hijo. (Instagram/Instagram)

“La cesárea mía fue complicada porque cuando a mí me abrieron, mi piel no cedió y Jhonita no podía salir, tuvieron que abrirme más, de emergencia, y en dos ocasiones casi me ahogo porque Jhonita no salía y había que sacarlo ya”, expresó.

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Además de enfrentar un proceso médico difícil, la comunicadora recordó que tuvo que lidiar con comentarios de personas que cuestionaban su experiencia de maternidad por haber dado a luz mediante una cesárea.

Trabajó el mismo día que nació su hijo

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue que continuó cumpliendo compromisos profesionales apenas horas después del nacimiento de su bebé.

“Yo el día que parí, trabajé”, expresó Montse.

Cuando María José Quesada le preguntó cómo había sido posible, la presentadora respondió: “¿Y cómo se iba a pagar esa cesárea?“.

Montserrat contó que, tras ser intervenida, despertó desesperada por conocer a su hijo. Sin embargo, poco después tuvo que prepararse para cumplir con una exclusiva para el programa de Teletica y con otros compromisos en redes sociales.

Una experiencia que le dejó importantes lecciones

Del Castillo aseguró que esa experiencia le dejó importantes aprendizajes.

El episodio, titulado “Estoy cansada”, profundiza en los retos físicos y emocionales que se viven en diferentes momentos de la vida y está disponible en el canal de YouTube del pódcast.